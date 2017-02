Kendall Jenner se siente más cómoda en la Semana de la Moda

Ahora que es habitual verla en la pasarela, Kendall Jenner dijo sentirse más cómoda en el mundo de la moda.

"Sí, es genial. Definitivamente es diferente no ser la novata", expresó la modelo. "Recuerdo mis dos primeras semanas de la moda, realmente no sabía con quién juntarme y estaba tratando de conocer gente. Ahora es lindo tener un montón de amigos".

Por estos días Jenner es tan solicitada que quizás no tenga tiempo de ir al desfile de su cuñado Kanye West el 15 de febrero.

"Probablemente asista, pero de hecho no lo sé porque creo que tengo muchos shows ese día. Estoy tratando de resolver, pero sí, ya veremos", dijo.

Lo que sí es seguro es que en algún momento se conectará con sus famosas hermanas en la Semana de la Moda, que suele ser un asunto de familia para el clan Kardashian-Jenner.

"¡Es tan divertido! Sí, siempre nos juntamos y me encanta que les guste venir a mis desfiles y que se involucren. Es genial", expresó.

Entre bambalinas, la hermana menor de Kim, Khloe y Kourtney, quien modeló para la marca La Perla, dijo que era una gran fanática de la lencería.

"Me encanta. Me parece tan divertida, me divierte ponérmela. ... Amo la lencería y La Perla es realmente increíble. Es maravilloso ser parte de algo que a una de verdad le fascina. Es genial", dijo.

A las mujeres les recomienda, simplemente, "lucirla con total seguridad".