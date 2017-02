Colectivos feministas uruguayos evalúan paro en Día Internacional de la Mujer

Varios colectivos feministas de Uruguay se reunieron con la principal central sindical del país, el Pit Cnt, para evaluar un eventual paro femenino el próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, confirmó hoy a Efe la integrante de la central, Milagro Pau.

Pau, titular de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del Pit Cnt, explicó que la ola de feminicidios que azota al país, en el que murieron cinco mujeres en lo que va de 2017 a causa de la violencia machista, es algo "terrible".

En este sentido, la situación que atraviesa Uruguay motivó a los colectivos feministas a evaluar un paro el próximo 8 de marzo, algo que se ha propuesto a nivel mundial por la organización Ni Una Menos, que lucha por los derechos de las mujeres.

Sin embargo, Pau aclaró que la central sindical "no llama a parar mujeres", sino a "movilizar mujeres".

Además, aseguró que, en caso de que la central apoye esta medida, convocará a "todo el movimiento sindical", incluidos los hombres.

Pau explicó que las organizaciones sociales se reunieron con la Secretaría de Género del Pit Cnt para conocer la postura de esa entidad.

"Llamar a un paro de las organizaciones sociales quiere decir que dejes de hacer lo que hacés de forma cotidiana, pero no implica un paro sindical", sostuvo.

Concretamente, Pau señaló que las representantes de los colectivos plantearon que las mujeres dejaran de hacer las tareas que estén haciendo, algo que involucraría también a las trabajadoras que son parte del movimiento sindical.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Género explicó que la central no puede "avalar esa posición si no hay un respaldo sindical".

"Mañana nos echan a una trabajadora porque la organización social llamó a que parara y si el sindicato no tiene postura no podemos hacer nada", indicó Pau.

Por esta razón, anunció que el próximo martes se tratará el tema con el secretariado de la central y el jueves se tomará, finalmente, una postura en la mesa representativa ampliada del Pit Cnt.

"Tenemos que tomar una posición y dejarla muy clara frente a la población y los afiliados", subrayó Pau.

"Ellas plantean una movilización y un paro como respuesta a todos los feminicidios. No es que no estemos de acuerdo, pero entendemos que no es la única vía, no es la única forma", señaló.

"Con una movilización de un día o con una jornada no vamos a arreglar el asunto, tenemos que tener una práctica diaria y un plan estratégico para llevar adelante día a día. Esto no se resuelve con un solo paro", concluyó.

El colectivo Ni Una Menos llamó recientemente a que las "mujeres del mundo" se organicen y tomen una "medida de fuerza y un grito común" al realizar un "Paro Internacional de Mujeres", iniciativa que buscan expandir a nivel global.