Tajani critica la "austeridad sola" y que se abandone Latinoamérica a China

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), el conservador Antonio Tajani, califica de "error", en el plano interno, toda política de austeridad que no promueva el crecimiento y, en el externo, que Europa deje en manos de China "el trabajo y la influencia" en América Latina.

En una entrevista exclusiva concedida a Efe con motivo de su primera visita oficial a España, el dirigente europeo ha asegurado que no cree en una política de austeridad a secas, aunque reducir la deuda pública es "un pilar fundamental" para la superación de la reciente crisis económica.

"No creo en la política de la austeridad sola. Me parece un error hacer solamente austeridad, pero creo que es importante reducir la deuda pública", ha explicado Tajani, quien fue elegido presidente de la asamblea de la Unión Europea el pasado 17 de enero como candidato del Partido Popular Europeo (PPE, centroderecha).

"No podemos ganar el partido contra la crisis sin reducir la deuda pública, y en muchos países sin hacer reformas, pero al mismo tiempo no se puede ganar este partido si no hay una política a favor del crecimiento, una política industrial, una política a favor de las pymes, de los profesionales, la agricultura, el comercio y también del turismo", afirmó.

"Son los dos pilares", insistió el político italiano, al tiempo que añadió: "No creo en una guerra 'austeridad contra crecimiento'. Creo en una boda entre los dos".

Ante la pregunta de cuál debería ser la respuesta de los gobiernos europeos ante la reaparición de dificultades en la aplicación del rescate a Grecia, Tajani ha dejado clara la importancia de apoyar a ese país en estos momentos.

"Vamos a hablar de Grecia la próxima semana en Estrasburgo. El Parlamento va a hablar del problema, con diferentes posiciones, pero yo creo que Grecia es un país importante; es importante defender a Grecia como miembro del Eurogrupo y de la Unión Europea", subrayó.

Grecia, añadió el presidente del PE, "es una parte de la historia de la Unión Europea. No hay Europa sin Grecia".

Advirtió también de que "es importante trabajar bien desde Bruselas, pero es importante también que los griegos trabajen bien para ganar el partido contra la crisis".

Durante su visita a España, en la que fue recibido el viernes por el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otras autoridades, Tajani ha defendido el objetivo de una Europa abierta, frente a los que proponen levantar muros defensivos, y mucho más activa en el plano exterior, especialmente con relación a América Latina y África.

"Para mi América Latina es una prioridad", aseguró a Efe Tajani, al tiempo que afirmó que "dejar a China el trabajo y la influencia en Latinoamérica, como en África, me parece un error".

Desde su punto de vista, la "diplomacia económica" podría ser una buena manera de estrechar los vínculos, algo que ya practicó, según recuerda, durante su etapa como vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transporte (2008-2010), primero, y de Industria, después (2010-2014).

También aseguró que se puede "trabajar mejor a nivel parlamentario", defendiendo y explicando la colaboración que practican los diputados de uno y otro lado del Atlántico en el seno de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat).

Tajani anunció su intención de invitar en los próximos meses a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Argentina, Mauricio Macri, y "al próximo presidente de Brasil", para que hablen ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), expliquen la situación en sus países y "envíen mensajes positivos desde Bruselas a Latinoamérica sobre nuestra cooperación".

"Esto es bueno, porque compartimos lenguas, compartimos valores, compartimos religión con esos países y podemos cooperar muy bien", afirmó.

Sobre la polémica en torno al muro que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere levantar en la frontera con México, Tajani no ha querido pronunciarse ("es un problema bilateral entre EE.UU. y México), pero ha dejado claro que "para nosotros México es un país súper importante".

"Vamos a trabajar juntos con ellos (los mexicanos), porque es un interlocutor importante como Argentina y Brasil", subrayó.

Asimismo, añadió que "esperamos que cambie la situación en Venezuela, porque falta democracia en ese país".

Finalmente, el presidente del PE ha asegurado que, dentro de dos años y medio, cuando finalice su mandato, que se ha iniciado sin apoyos entre los grupos de centroizquierda, le gustaría ser recordado como el presidente que trabajó "con todos los diputados para cortar la distancia que hay entre Bruselas y los ciudadanos europeos".

"Éste es el trabajo más importante que vamos a hacer", subrayó.