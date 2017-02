Padre de musulmán muerto en Irak urge unión de latinos ante medidas de Trump

Khizr Khan, padre de un soldado musulmán que murió en la guerra de Irak y fuerte crítico de un eventual veto migratorio a esta minoría en EE.UU., instó hoy a los hispanos a unirse con otras comunidades para ser "aún más fuertes.

Miami (EE.UU.), 10 feb (EFE).- Khizr Khan, padre de un soldado musulmán que murió en la guerra de Irak y fuerte crítico de un eventual veto migratorio a esta minoría en EE.UU., instó hoy a los hispanos a unirse con otras comunidades para ser "aún más fuertes.

"La única solución a esta clase de sufrimiento es la unión", dijo Khan en entrevista con Efe en Miami (Florida), al referirse a las recientes medidas migratorias del presidente Donald Trump.

"A mis hermanos, hermanas y niños en la comunidad latina les pido que se mantengan con esperanza, fuertes y unidos, unos a otros. Junten fuerzas con otras comunidades, ustedes no están solos", expresó a Efe el abogado paquistaní-estadounidense.

Durante su primera semana de mandato, Trump firmó decretos encaminados a dar fin a las protecciones de indocumentados en jurisdicciones locales del país y a prohibir la entrada de visitantes y refugiados de siete países musulmanes, entre otras medidas que afectan a ambas comunidades.

Khan expresó que aunque Trump dará "dificultades", no cree que vencerá, porque "confía en el sistema judicial y legislativo" del país.

El activista señaló que aunque se sentía "alentado" por la decisión de la corte de apelación que rechazó este jueves el veto de Trump a ciudadanos de naciones musulmanas, está "preocupado" porque dicha orden no "provee seguridad" para EE.UU..

"Los hombres y mujeres desplegados militarmente allí enfrentan ahora mucha menos cooperación de la comunidad musulmana y necesitamos más cooperación para ganarle al terrorismo", aseguró.

Khan, quien se hizo famoso por su conmovedor discurso contra la discriminación a los musulmanes en la Convención Demócrata de 2016, aseveró que el partido mantiene su "identidad y su creencia en los buenos valores".

"Ahora estamos yendo juntos a una agenda común para el consenso de todo el país", aseguró Khan, al precisar que después de perder las elecciones presidenciales y persistir como minoría en el Congreso los demócratas entraron en un proceso de "rediseño".

Khan, quien recibió hoy el Premio al Espíritu Inmigrante, de la organización civil Americans for Immigrant Justice, enfatizó que "ninguna comunidad está sola en esta jornada" y si bien las minorías no suelen estar unidas resaltó que este es el momento de hacerlo.

"Vamos a tener éxito porque estamos en el lado correcto, el de la Constitución de Estados Unidos, que dice que todos nosotros, una vez estamos aquí, tenemos igual dignidad, igual protección de la ley", resaltó.

Khan, padre del capitán "Estrella Dorada" del Ejército de EE.UU. Humayun Khan, quien murió en 2004 en Irak en un ataque suicida con explosivos, es recordado por retar a Trump en la convención al sacar una pequeña edición de la Constitución de EE.UU..

¿"Ha leído alguna vez la Constitución?", le preguntó en ese entonces a Trump, cuando el republicano era aún candidato.

El activista manifestó a Efe que no temía represalias por sus fuerte oposición a Trump.

"No tengo miedo porque tengo fe en el sistema legal, soy un patriota, no violé ninguna ley, lo único que hice fue hablar, eso no es un crimen", agregó.

El activista, quien hizo un llamado a los hispanos a manifestarse de forma "pacífica", aseguró que no estaba interesado en cargos políticos porque él era un "ciudadano privado" y como tal su tarea será seguir "abrazando niños hispanos y musulmanes" temerosos de que serán expulsados del país.

"Tengo que decirles que el valor de este país es el pluralismo, la igualdad en la dignidad y en la protección para todos. Entonces no hay nada que temer", aseveró.