Escritores homenajean a Roa Bastos con maratón de lectura de "Contravida"

Cerca de cincuenta personas, entre ellas escritores, periodistas y estudiantes, participaron hoy en Asunción de la maratón de lectura de "Contravida", obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005), ganador del Premio Cervantes, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en 2017.

Autores como la poetisa Heddy Benítez, periodistas culturales como Javier Yubi, del diario ABC Color, y también estudiantes universitarios o de secundaria se turnaron para leer en voz alta páginas y páginas de la novela, en una lectura colectiva celebrada en una librería de la Plaza Uruguaya, en el centro de Asunción.

La hija del escritor, Mirta Roa, declaró a Efe que la actividad fue "un éxito", y la elección de la novela fue "muy buena", porque se trata de una obra poco conocida de Roa Bastos.

Explicó que "Contravida" recopila fragmentos de la biografía del escritor paraguayo, entrelazados con la historia de Paraguay, y recrea situaciones vividas durante su infancia en el pueblo de Iturbe (centro), y su regreso a Paraguay después de estar exiliado en Argentina y Francia.

"Trata de su regreso a la patria. Yo entiendo lo que sintió porque fui exiliada, tenía un año y medio cuando me fui, y regresar a un lugar donde prácticamente no has estado es una sensación muy extraña. Es como una contravida: volver a vivir lo que no se vivió", refirió Roa.

Agregó que, en la novela, el autor cuenta, con los nombres y apellidos de los protagonistas, hechos verídicos que presenció en su infancia, y anécdotas familiares que le sirven como pretexto para hablar de la realidad paraguaya.

"Mi abuela tuvo una hija que nació muerta, y contrajo una infección. Mi abuelo fue a pedirle al dueño de la azucarera de la zona un camión para llevarla al médico, a la ciudad de Villarrica. Y el dueño de la azucarera dijo que los pobres no tenían derecho a enfermarse, y que el camión le saldría muy caro", relató Roa.

Desesperado, el abuelo de Mirta Roa llevó a su esposa sobre una zorra, una especie de remolque impulsado por una palanca, que llegó por las vías del tren hasta Villarrica, y logró salvar la vida de la mujer, un relato que Roa Bastos registró en "Contravida".

"Roa estaba muy influido por estas situaciones de injusticia hacia los pobres. Todo eso penetró en su mente infantil, y transformó su perspectiva de lo que significa la justicia social. Cuando tuvo la posibilidad de hablar y ser escuchado por su prestigio, se transformó en la voz de las personas que no tienen voz", destacó Mirta Roa.

Según la hija del escritor, la justicia social, junto con el respeto por la mujer, la naturaleza y las diferencias, son los cuatro pilares de la obra de Roa Bastos, a quien se rinde homenaje a lo largo de 2017 con un amplio programa de actividades.

Pese a ello, Mirta Roa lamentó la falta de fondos para poner en marcha los actos por esta conmemoración, debido a que el presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura es idéntico al de 2016, cuando no estaba prevista ninguna partida económica para la efeméride.

Augusto Roa Bastos fue novelista, cuentista y guionista, y está considerado como el escritor más importante de Paraguay, cuyos trabajos han sido traducidos a más de 25 lenguas.

Su obra se caracteriza por el retrato de la cruda realidad del pueblo paraguayo, a través de la recuperación de la historia, la reivindicación de su carácter de nación bilingüe con los idiomas español y guaraní, y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones.