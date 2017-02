Martinho da Vila, una historia de amor entre los uruguayos y la samba carioca

Mientras los tambores suenan al compás del candombe del carnaval uruguayo, Martinho da Vila, un icono de la música brasileña, se encargará hoy de llevar al público el sabor de la fiesta del gigante latinoamericano y todo el ritmo carioca para fortalecer una "inexplicable" historia de amor con Uruguay.

Montevideo, 11 feb (EFE).- Mientras los tambores suenan al compás del candombe del carnaval uruguayo, Martinho da Vila, un icono de la música brasileña, se encargará hoy de llevar al público el sabor de la fiesta del gigante latinoamericano y todo el ritmo carioca para fortalecer una "inexplicable" historia de amor con Uruguay.

"Para mí, Uruguay es uno de los mejores países de Suramérica. Además, no sé por qué, yo les gusto mucho a los uruguayos, y ellos también a mí. Eso de gustar y amar no se puede explicar, lo sientes y punto. Entonces nos gustamos mutuamente, Uruguay y yo", explicó el cantante, de 78 años de edad, en una entrevista con Efe en Montevideo.

Tras dos años desde su última visita, Martinho se apropiará esta noche del escenario del Auditorio Nacional uruguayo para presentar su último disco, "De bem com a vida", que califica como hecho para "escucharse, divertirse y mover un poco el cuerpo, pero sin mucho ruido, ya que la música está en primer plano".

Y aunque su intención en los conciertos no es dar a conocer el carnaval de Río, siempre acaba dándoles un toque de la gran fiesta carioca.

"Mis conciertos siempre tienen un poco de carnaval porque yo canto algunos temas de Unidos de Vila Isabel y otras escuelas de samba. Eso es algo que nunca falta en mis presentaciones", explicó.

En ese sentido, Martinho destacó que quien hace el público es el artista, independientemente de nacionalidades o idiomas, porque lo que de hecho importa son las emociones que se transmiten a través de las canciones.

"Si voy a un concierto de un coreano y él canta bien, lo que comunica es verdadero, está acompañado de buenos músicos y el concierto está bien producido, me va a gustar y lo voy a sentir igual. Cuando hago giras por el mundo solo canto en portugués y a veces hablo con el público. Sé que la mayoría no entiende nada, pero lo que importa es la emoción", subrayó.

Tras 50 años de carrera, más de 40 discos e incontables conciertos, el artista reveló que se siente realizado cuando se da cuenta de que ha conseguido emocionar a su público.

"Cuando veo que algunas personas están llorando y otras cantando o vibrando de felicidad, con la misma música, es increíble", explicó.

Entre las canciones del nuevo disco, Martinho dijo no saber elegir una preferida, pero cree que "Amanha é Sábado" es una de las fuertes candidatas a arrebatar el corazón del público uruguayo por ser al mismo tiempo "doliente y rítmica", una mezcla que "les suele gustar".

Además de emocionar y conquistar, Martinho también cree que la música tiene el poder de abrir nuevos caminos y hacer olvidar los problemas, sobre todo en este "momento de transición ideológica" por el que el mundo está pasando, incluida la compleja crisis política que atraviesa su país desde el juicio político a Dilma Rousseff en 2016.

"Los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no se entienden y se pelean, hay tremendo lío y una increíble falta de credibilidad. La crisis política es mundial y se puede sanar a través de una buena gestión, pero no hay buenos administradores. Hay una crisis de políticos peor que la política. No tenemos candidatos fiables", opinó.

Pese a que se considera un optimista y cree que los problemas siempre traen un aprendizaje positivo, Martinho afirmó que, de momento, "es mejor olvidar Brasil" hasta que todo se solucione.

Así que, como dice una de sus canciones más famosas, no queda otra más que dejar la tristeza de lado y cantar alto y fuerte, que es lo que hace la vida mejorar.