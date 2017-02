Protestas del Black Cat: los disturbios que hace 50 años dieron inicio a la batalla por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos

Getty Images

Activistas de los derechos LGBT admiten que se ha avanzado mucho pero dicen que aún quedan motivos para salir a la calle y alzar la voz.

Era una fiesta de fin de año en el Black Cat, un local de moda en Los Ángeles.

Las paredes estaban decoradas con motivos navideños, sonaba la música y los asistentes celebraban con alegría la llegada del Año Nuevo.

De pronto, un grupo de agentes de policía encubiertos comenzó a arrancar las decoraciones de la sala y arrestó a 14 personas.

Seis hombres fueron imputados por conducta indecente .

El año recién estrenado era 1967 .

Protestas frente al local

Redadas de este tipo en locales de ambiente homosexual no eran inusuales en aquella época.

Sin embargo, el incipiente movimiento homosexual no se quedó callado.

ONE Archives at the USCL Libraries

La comunidad gay no se quedó callada tras los arrestos del Black Cat.

ONE Archives at the USCL Libraries

La concentración frente al Black Cat de Los Ángeles dio impulso al movimiento por los derechos civiles de los homosexuales.

Seis semanas después de los arrestos, el 11 de febrero de 1967 , activistas de los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) decidieron contestar a estos hechos con manifestaciones frente al Black Cat.

Los manifestantes exigieron que la policía de Los Ángeles dejara de acosar y arrestar a los gays.

Se vieron pancartas con eslóganes como "Fin a la cacería ilegal" , "Paz en Silver Lake" y "Hay que poner freno a la ilegalidad de la policía" .

Las protestas del Black Cat no cambiaron la política de la policía de Los Ángeles hacia la comunidad homosexual pero sí le dieron una nueva cara al naciente activismo gay.

Si bien ya había habido algunas marchas aisladas en Washington DC frente a la Casa Blanca o en Filadelfia, la magnitud y consistencia de las protestas en Los Ángeles dieron un fuerte impulso a la comunidad LGBT en todo EE.UU.

Las manifestaciones inspiraron además la aparición de The Advocate , la primera publicación LGBT del país.

Getty Images

50 años después de los sucesos del Black Cat, las cosas han cambiado en las calles de Los Ángeles.

Hechos poco conocidos

"Los Ángeles ha estado a la vanguardia del movimiento por los derechos de los homosexuales pero no ha recibido la atención que merece por ello", opinó Daniel Henning, organizador de los actos de aniversario.

"Casi cada una de las personas a las que les he contado la historia del Black Cat no habían oído hablar de ella nunca" , le dijo Henning a la publicación LA Weekly .

Según Eric Avila, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), los periodistas y escritores estadounidenses a menudo caen en el error de tener una visión "Nueva York-centrista" del mundo .

Por eso, considera Avila, la redada policial en el local neoyorquino Stonewall y las posteriores protestas se apropiaron del nacimiento del movimiento por los derechos civiles de los homosexuales.

Getty Images

"Nuestra lucha por una aceptación total sigue viva", expuso Alexei Romanoff, uno de los organizadores de las protestas de 1967.

"Como residente de Silver Lake, estoy orgulloso del legado de aquellas almas valientes que lucharon por nuestros derechos en 1967", escribió Henning en un comunicado.

"Es una historia importante para contarle a la próxima generación, para que aseguren que los derechos por los que combatimos tan fuertemente perviven en el futuro".

Celebración del aniversario

Para reivindicar el papel que jugó el levantamiento del Black Cat y marcar este 50 aniversario, este sábado se recrean las protestas, con un mitin político y una fiesta en el local incluidos.

"Los Ángeles y en concreto el distrito 13 han sido foco de algunos de los eventos más importantes en la historia del movimiento LGBT , especialmente por lo que supusieron las protestas del Black Cat que ocurrieron en Silver Lake hace 50 años", expresó en un comunicado el concejal de la ciudad Mitch O'Farrell, del Partido Demócrata.

Twitter

Una placa que reconoce el Black Cat como el lugar de la primera manifestación LGBT fue descubierta en 2013.

" No hace tanto tiempo que personas como yo éramos objetivo de la policía por ser honestos con nosotros mismos. Muchas vidas fueron deshechas y todo un grupo de gente fue marginado".

Patrimonio cultural

El Black Cat sigue en funcionamiento.

Desde 2012 es un restaurante.

"Sentimos que nos corresponde mantener viva esta historia", sostuvo Lindsay Kennedy, una de las propietarias del Black Cat de hoy, en entrevista con el sitio Voice News .

ONE Archives at the USCL Libraries

Los actuales dueñlos del Black Cat están comprometidos con no dejar caer en el olvido la historia de las protestas.

"Nuestra obligación con la comunidad es ser cuidadores de esa historia. Para nosotros, los derechos LGBT son derechos humanos".

En 2008, el edificio que aloja el Black Cat fue declarado monumento cultural histórico por la Comisión de Patrimonio Cultural de Los Ángeles.

Se espera que Alexei Romanoff, uno de los organizadores de la protesta de 1967, haga aparición pública el sábado.

"Nosotros, la comunidad LGBT de Estados Unidos, hemos logrado grandes avances desde entonces, pero nuestra lucha por una aceptación total sigue viva ", expuso Romanoff en un comunicado.

"Nada es más apropiado para esta ocasión especial que volver al lugar, conocer qué es lo que pasó y por qué, y animarnos a dedicar nuestras fuerzas a terminar el trabajo que iniciamos hace tantos años".