¿Se viene alianza entre liberales y La U?

El codirector del liberalismo asegura que hay mucho en juego y en riesgo en las próximas elecciones y que, así como trabajaron en conjunto para respaldar el proceso, deberían pensar en hacerlo para garantizar su implementación ya que, según Serpa, está en peligro si llega el Centro Democrático al poder.

Señala la carta que estarán muy pendientes de las decisiones del cónclave con el presidente Santos donde se tomarán importantes decisiones en materia política y electoral.

Esta es la carta completa



Bucaramanga, 10 de Febrero de 2017

Señor Senador

Armando Benedetti y demás respetables Directores del Partido para la Unidad Nacional (U.) Bogotá

Apreciados amigos:

El Partido Liberal saluda con amistad el Encuentro que realizan el día de hoy y desea que tengan éxito en las deliberaciones y en las decisiones que asumirán, las cuales sin duda contribuirán al mejoramiento del País y a grandes satisfacciones para sus habitantes.

Para el liberalismo ha sido importante que en el transcurrir de la política hayamos trabajado conjuntamente en la atención de distintos aspectos de la vida colombiana, en esta época turbulenta en la que más predominan los egoísmos y los intereses individuales que la búsqueda de soluciones integrales a la problemática que asedia al Estado y a nuestra sociedad.

Nuestras colectividades, sin menoscabo de la doctrina propia y de las responsabilidades partidistas, han obrado en muchas oportunidades y casos con solidaridad, coherencia y pleno entendimiento, porque sabemos que en la gestión pública debe prevalecer el bien común.

Las batallas que hemos dado para procurar paz y convivencia han sido notables y no podemos descansar hasta alcanzar plenamente la concordia nacional. Si se está logrando la reconciliación, debemos estar alerta para defenderla. Me preocupan las recientes afirmaciones del Senador Obdulio Gaviria, vocero del Centro Democrático en la Comisión Primera del Senado, según las cuáles, si el año entrante llega a la Presidencia de la República algún Partido de los que respaldaron el NO en el Plebiscito, será desconocido el Acuerdo del Teatro Colón y derogadas todas las normas relacionadas con su cumplimiento e implementación.

Existiendo muchos más temas comunes en nuestros pensamientos y coincidencias en propuestas y en programas relacionados con el bienestar del pueblo, para nosotros será grato continuar reflexionando con ustedes sobre el futuro político, económico, social y cultural del País.

Vamos a estar muy pendientes de las conclusiones de su importante Encuentro.

Mientras tenemos la oportunidad de continuar conversando conjuntamente sobre nuestra querida Colombia, en nombre de la Dirección Nacional del Partido Liberal les hago llegar un cordial y fraterno saludo.

Amigo, atentamente,

Horacio Serpa Uribe