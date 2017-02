Villaraigosa quiere ser el gobernador que achique "diferencias" en California

El exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa afirma que hay "dos Californias" separadas por las desigualdades sociales y económicas y asegura que si gana las elecciones a gobernador del estado en 2018, buscará "ser un puente" entre ambas y un "líder para todos".

Los Ángeles (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa afirma que hay "dos Californias" separadas por las desigualdades sociales y económicas y asegura que si gana las elecciones a gobernador del estado en 2018, buscará "ser un puente" entre ambas y un "líder para todos".

"Creo que para restaurar el brillo del Estado de Oro tenemos que hacer mucho más para disminuir la desigualdad de oportunidades y de ingresos", dijo en una entrevista con Efe.

Si llega a liderar el estado, que es la sexta economía del mundo, confía en poder reducir la disparidad entre la California rica y la pobre, representada por los hispanos y otras minorías, y no quiere perder el tiempo enzarzado en peleas por las redes sociales con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Perdimos una elección (los demócratas) porque en lugar de impulsar lo que somos y lo que queremos hacer, tratamos de demonizar -por buenas razones- a nuestro adversario", subrayó.

Ahora "tenemos que enfrentar la pobreza, educar a la gente, prepararla para la economía del siglo XXI, y por eso mi candidatura habla de una California donde todos estamos creciendo juntos", agregó Villaraigosa, al que los sondeos de opinión no lo colocan entre los candidatos favoritos para las elecciones de 2018.

En su propósito de reducir las diferencias, Villaraigosa, quien fue alcalde de la segunda ciudad más populosa de Estados Unidos entre 2005 y 2013, concede mucha importante a la educación.

"No podemos continuar con las excusas de que esta gente no puede aprender, que no se pueden educar, que son inmigrantes, que muchas veces no saben inglés", como a veces se dice de los estudiantes cuyo origen procede de otros países, señaló.

Refiriéndose a sus esfuerzos por mejorar la educación en Los Ángeles, dijo que cuando lo eligieron alcalde, la ciudad tenía un índice de graduación (de preparatoria) del 44 % y cuando dejó el puesto, después de una lucha grande, había aumentado al 72 %.

Sin embargo, señala que "sólo el 13 % de los latinos se está graduando de la universidad", a pesar de ser el grupo étnico que más crece en California.

"Y cuando somos el 54 % del cuerpo estudiantil de las escuelas públicas de California, eso no es una fórmula de éxito ni para los latinos, ni para la sociedad entera", lamenta.

"El éxito de los latinos va a ser también el éxito del estado y del país", apuntó.

Villaraigosa se considera un "unificador" y apuesta por el trabajo diario para lograr sus metas, por lo que rechaza la posibilidad de responder a través de las redes sociales "cada mentira o cada frase ignorante que pone (Trump) en su Twitter".

Su objetivo es hacer del estado un ejemplo para el país: "California va tener los mejores estándares y en ese sentido tenemos que marcar un camino muy distinto".

Así, promete continuar con los "estándares de medioambiente, que son los más ambiciosos en la nación y en el mundo", pero al mismo tiempo enfocarse "en crear trabajos del sector limpio, del sector verde".

Seguir con el esfuerzo de "defender la idea de que la salud pública -el seguro de salud- es un derecho, no un privilegio, tratando de buscar maneras de defender el seguro médico que tenemos en California".

De la misma forma piensa destacar el beneficio que representan los inmigrantes para la sexta economía del mundo, para lo que, resalta, es necesaria una "solución a la cuestión migratoria" y que esta comunidad tenga confianza en las autoridades locales.

Villaraigosa apenas tiene un 9 % en intención de voto en la última encuesta de Public Policy Polling, que lidera el exalcalde de San Francisco Gavin Newsom, con un 25 %.

Sin embargo, este hijo de mexicano recuerda que ya en el pasado logró remontar diferencias importantes.

"Yo soy uno de los menos favoritos ('underdog') pero estoy seguro que al final, con mucho trabajo y organización, voy a estar ahí metido y con la ayuda de Dios, puedo ser el próximo" gobernador, dijo.

Para ello, indica que su partido debe entender que California es un estado demócrata gracias a que se registraron más de "2 millones de latinos al partido después de la elección de Pete Wilson en 1994" y que él representa esa unión entre el electorado hispano y el anglosajón.