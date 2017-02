Opositores sirios anuncian la formación de una nueva alianza política

Opositores sirios anunciaron hoy en Beirut la formación de una nueva alianza política, el Bloque Nacional, integrada por partidos de dentro y fuera de Siria, que aspira a desempeñar un papel en una hipotética transición política en el país árabe.

Esta coalición está constituida por partidos como la Corriente Construyendo el Estado Sirio, del destacado líder opositor Louay Husein; el Partido del Pueblo, el Partido de los Jóvenes por la Justicia y otras formaciones y personalidades independientes, entre las que hay representantes kurdos.

"Hemos decidido crear el Bloque Nacional ante la evolución de los acontecimientos en Siria. Creemos que la guerra (entre el Gobierno y la oposición) ha terminado, pese a que continúa la lucha contra el Dáesh (acrónimo en árabe de Estado Islámico) y Al Qaeda", dijo Husein en una rueda de prensa en un hotel de la capital libanesa.

El dirigente opositor destacó que en la conferencia de paz sobre Siria del mes pasado en Astaná, supervisada por Irán, Rusia y Turquía, se abrió una nueva vía para consolidar el alto el fuego en el territorio sirio, que, en su opinión, allana el camino para estabilizar la situación y celebrar conversaciones en Ginebra.

Ante este cambio, Husein consideró que ahora hay que centrar los esfuerzos en el periodo de "posguerra".

A su juicio, la hoja de ruta de dicha etapa debería ser la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ese texto apoya un proceso liderado por los sirios y facilitado por la ONU para establecer un Gobierno "incluyente" y no sectario y la redacción de una nueva Constitución, además de la celebración de elecciones, vigiladas por el organismo internacional.

"Queremos ir a Ginebra de un modo serio y pedir la aplicación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que engloba las resoluciones anteriores sobre Siria", adelantó Husein.

No obstante, tras la rueda de prensa, Husein declaró a Efe que por el momento no acudirán a la próxima ronda de negociaciones sobre Siria los próximos 15 y 16 de febrero en la ciudad suiza, porque no han sido invitados, aunque manifestó su deseo de hacerlo en el futuro.

Asimismo, "no tenemos ningún vínculo con la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN) ni ningún contacto con ellos", aseguró.

La CSN es la principal alianza opositora siria, con sede en Riad, y en la que están agrupados las organizaciones políticas y militares más importantes de la oposición.

En su carta fundacional, el Bloque Nacional defiende la protección de los civiles, la integración de todos los componentes de la sociedad en el proceso político, la libertad de expresión y de reunión, la independencia del poder judicial y la redacción de una nueva Constitución, entre otros.

En la rueda de prensa, Husein subrayó que desean la formación de una autoridad interina, en la que tengan cabida miembros del Gobierno y de la oposición, como paso previo a unas elecciones "libres y transparentes".

El grupo de Husein, la Corriente Construyendo el Estado Sirio, es uno de los principales partidos de la oposición tolerada dentro del país, aunque Husein estuvo en prisión durante tres meses entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 por "difundir noticias falsas que afectan a la moral de la nación y debilitan el sentimiento nacional".

Husein fue liberado después de que un tribunal penal decretara la libertad bajo fianza, y se exilió en España donde reside su familia.