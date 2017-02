Unesco realiza concurso de cortometrajes para acercar mujeres a las ciencias

La Unesco en Uruguay lleva adelante una convocatoria dirigida a la región latinoamericana para presentar cortometrajes que reflejen el vínculo entre las mujeres y las ciencias, y así incentivar la participación femenina en esta área, explicó hoy a Efe la coordinadora del organismo Zelmira May.

"La idea del trabajo es la popularización de la ciencia, acercarla al público, que es uno de los fuertes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y, por ende, también de nuestra oficina regional para América Latina y el Caribe", aseguró May.

En ese sentido, May, que es coordinadora regional del departamento de Gestión de Riesgos, explicó que el foco principal está puesto en el tema de género, especialmente en la participación femenina en las ciencias.

La Unesco en Uruguay indicó en un comunicado que uno de los objetivos del concurso es "modificar el estereotipo existente y la participación de las mujeres (...)", así como "acotar la brecha de género" que caracteriza al sector.

Aunque May sostuvo que la región latinoamericana en particular no es de las zonas donde las mujeres están menor representadas, "sí es una realidad que el género femenino está en minoría representado" en el área científica.

"Entonces, también se busca llamar la atención de las propias mujeres para involucrarse en los temas científicos y estudiar ciencias", apuntó.

Los cortometrajes se pueden presentar hasta el 15 de marzo y deben incluir animación, para lo que se pueden utilizar distintas técnicas, como ser dibujos animados, stop motion, rotoscopía y animación por computadora, entre otras.

Posteriormente, un jurado integrado por expertos del área de ciencias, diseño y comunicación de Unesco evaluarán las piezas audiovisuales, que no deben exceder los cinco minutos.

El cortometraje ganador recibirá un premio de 3.000 dólares, aunque todos los filmes que cumplan con las pautas serán publicados por la Unesco.

Actualmente, la Oficina Regional de la Unesco en Uruguay lleva adelante el proyecto STEM and Gender Advancement (Saga), que tiene como objetivo relevar datos sobre la participación de las mujeres en el área de las ciencias, el ámbito educativo y laboral.

Según señaló May, al proyecto Saga le resta un año más de trabajo, cuando será publicado en su totalidad.