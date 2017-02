La cantautora española Vanesa Martín busca "cómplices" en Latinoamérica

Vanesa Martín está buscando cómplices en América Latina y su último aliado ha sido el cantante colombiano Manuel Medrano. Ambos acaban de publicar el videoclip "Complicidad", un dúo con la canción estrella de "Munay" (Warner, 2016), el último trabajo de la cantautora española.

"'Complicidad' fue el primer single publicado en España de 'Munay'. Estaba sonando en solitario y me ofrecieron la oportunidad de cantar con él -Manuel Medrano-. Presentamos la canción, gustó y adelante", declara Martín a Efe, en una sorprendente tarde soleada de Bogotá.

La canción -"positiva", pese a que describe una ruptura- habla de la complicidad que se crea entre dos personas y "un día, no sabes por qué, te miras a los ojos y no te encuentras".

"Me cautivó su voz, no nos conocíamos antes, escuché su canción, hice mi aporte en unos versos, nos vimos en diciembre y nos hicimos amigos", confiesa sobre su experiencia con Manuel Medrano, artista cartagenero, ganador de dos Latin Grammy el año pasado.

La colaboración ha puesto de manifiesto varios puntos en común como destaca Vanesa Martín. "Los dos, en nuestras carreras, hemos surgido de la calle, de menos a más, sin precedentes en las familias. Además, a ambos no saben dónde ubicarnos: yo odio las etiquetas, mi estilo no saben si es pop, rock, música del sur. Intentan meterte en algún cajón y a él le pasa lo mismo".

Esta complicidad con Medrano se suma a la que Vanesa Martín mantiene con sus fanáticos latinoamericanos. Según reconoce la artista española, los múltiples mensajes vía redes sociales que recibe desde toda América, han sido el empuje para "venir a ver qué estaba ocurriendo y empezar a sembrar".

La cosecha ya ha tenido frutos. Previamente a Medrano, Vanesa Martín colaboró con el argentino Axel, en la canción "Casi te rozo" y con el venezolano Franco de Vita en "Ay Dios".

Al margen de las labores actuales de promoción, Vanesa Martín volverá a América en primavera, con tres conciertos en Argentina -donde tiene una amplia base de seguidores-, Uruguay, Chile, "posiblemente Ecuador", Colombia y México.

El quinto y último álbum tiene, además, un componente muy americano: su título, Munay. Se trata de una palabra en lengua quechua que, según explica Vanesa, significa "amor incondicional del creador por la naturaleza, por las personas, por el respeto a que, cada uno, pueda ser lo que quiera ser y viva como quiera vivir".

"Y esto no tiene nada que ver con mis visitas a Latinoamérica. Surgió en una charla con una amiga, no sabía que una palabra podría albergar toda una filosofía de vida", añade.

El gusto por la palabra es otra característica de la española. Autora del libro de poemas "Mujer Océano", se declara firme admiradora de autores latinoamericanos como Mario Benedetti y Gabriel García Márquez.

Según la compositora, ese cuidado en las letras de las canciones tiene un dulce premio. "No escribo según el público. Busco cosas que me emocionen, me traspasen, me calen. Cuando vienes aquí -a América-, te das cuenta que has creado un lenguaje que no sabías que estabas haciendo pero que conecta con gente de otros países y eso es maravilloso".

El quinto álbum de estudio de esta artista ha alcanzado ya el disco de platino por las más de 40.000 copias vendidas en España y su gira española, que comienza el 24 de febrero, ya ha colgado el cartel de "Entradas agotadas" en nueve ciudades.