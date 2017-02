Cantante de Maná agradece a comunidad latina por crecer y unirse contra Trump

Fher Olvera, cantante del grupo mexicano de rock Maná, agradeció hoy, en San Juan, a la comunidad latina en EE.UU. que haya crecido y se haya unido contra las propuestas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Proponemos a los latinos que luchen por sus ideales. La comunidad está creciendo y está bien unida y nos da gusto, han agarrado mucha fuerza y nos llena de mucho gusto", afirmó Fher en una rueda de prensa en la capital puertorriqueña, a la que llegaron este jueves.

Maná se presentará este viernes en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, como parte de su gira "Latino Power Tour", y cuyo espectáculo marcará el regreso de la banda a la isla caribeña tras cuatro años de ausencia.

El "Latino Power Tour" fue inspirado con el fin de celebrar el poder que tiene la comunidad latina en Estados Unidos y para crear conciencia de que los latinos deben exigir cambios reales para su comunidad.

"Queremos que los latinos se expresen, se unan a las redes sociales y luchen por sus justicias y sus sueños y se manifiesten, pero de manera pacífica y democráticamente", enfatizó Fher, quien junto a Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros forman Maná.

El artista respalda las protestas que la comunidad latina en EE.UU. ha llevado a cabo desde que Trump asegurara que cuando México "nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas que nos traen drogas, crimen, violadores..." y les avisara de que les iba construir "el muro más grande que jamás hayan visto" en la frontera.

"No debemos perder la alianza. No creo que queramos perder un aliado, vecino y un buen 'partner' de Estados Unidos. También México está muy firme en que se respete la dignidad y no vamos a pagar por ese muro", aseguró Fher.

González, por su parte, respaldó las palabras de Fher al decir que si el Gobierno de Trump "quiere levantar ese muro, que lo paguen ellos".

"Ahora la gente de Estados Unidos tiene que lidiar con él", dijo González, batería de Maná, en referencia a Trump.

"Lo que sí hemos dicho es que no solo la comunidad latina, sino también los grupos sociales salgan a protestar, pero con precaución. Que vean que somos gente preparada y con educación", añadió González, quien recordó que la banda lleva visitando Puerto Rico desde 1993.

Desde entonces, la banda ha ganado cuatro premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, ha vendido sobre 40 millones de discos y ha conquistado a seguidores por éxitos como "Rayando el sol", "Oye mi amor", "Labios compartidos", "Bendita tu luz" y "Me vale", entre otros.

Igualmente, en 2016, lanzaron una nueva versión de su tema "De pies a cabeza" junto al reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.

Y aunque Fher admitió que no es seguidor del reguetón, aceptó que decidió hacer un tema con Nicky Jam porque "el tipo tiene 'swing' y nadie lo puede negar".

"Sabe de música y estuvimos 'rockeando'. Nos gusta fusionar ritmos y es parte de la búsqueda de la evolución", contó Fher, quien admitió también que obtener un Grammy "no le hace ilusión", pues cree que artistas que merecen tenerlo, nunca lo han ganado y otros que los han premiado, no debieron ganarlo.

La banda además lanzó recientemente su línea de ropa Ritos del Sol, con la que buscan crear conciencia sobre la importancia de preservar el planeta mediante su Fundación Selva Negra.

"Lo interesante es que los cuatros estamos involucrados y todos aportamos nuestras ideas. Vamos poco a poco. No es quitarle la moda a nadie, pues el rock y la moda van de la mano", subrayó González.