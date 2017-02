Secretario aconseja a Danilo no perder la confianza

Maur-des-Fossés (Francia), 10 feb (EFE).- El exfubolista portugués Carlos Secretario, ahora técnico de un modesto club en las afueras de París, aconsejó al brasileño Danilo que no pierda la confianza por las críticas a su juego como le sucedió a él en su época de jugador del Real Madrid hace 20 años.

Secretario (Aveiro, 1970) sabe de lo que habla. Como Danilo, hizo carrera como lateral derecho y fue contratado por el Real Madrid también procedente del Oporto.

En la 1996-97, jugó 13 partidos, pero la llegada del italiano Christian Panucci a mitad de temporada le relegó al banquillo y regresó a "los dragones" en el siguiente curso.

El antiguo internacional portugués, que hoy entrena con éxito a un equipo de regional a las afueras de París, el Lusitanos Saint-Maur, opinó en declaraciones a EFE que Danilo ha de mantener "la confianza" para que no le ocurra lo mismo que él en su estancia en Chamartín.

Cuando se pierde "la confianza" resulta "muy difícil" recuperarla, avisó el exjugador, quien salió en defensa de Danilo. He visto "partidos muy buenos" de él, incluso como interior derecho, comentó el hoy entrenador.

"Es un jugador bueno, es típico brasileño. Ataca mejor que defiende. A veces tiene algunos problemas para defender, pero atacando es muy bueno", analizó Secretario, que hizo una exitosa carrera en el Oporto con el que venció seis Ligas, una Copa de la UEFA (2003) y una Liga de Campeones (2004).

Secretario recordó que cometer un error con la camiseta del Real Madrid es "muy difícil" de revertir.

No obstante, consideró que el lateral brasileño tiene la experiencia necesaria para superar los obstáculos y relativizó los pitos del público del Real Madrid.

"El entrenador (Zinedine Zidane) le ha dado confianza y ya vendrán mejores partidos. A Ronaldo, el mejor del mundo, a veces también le pitan, así que imagina", sostuvo.

A pesar de su breve estancia en el Real Madrid, Secretario, el primer portugués en jugar en el club merengue, evocó con cariño aquella época.

"Las cosas no me salieron muy bien al principio. Perdí un poco la confianza y luego no logré recuperarla. Jugué media temporada, 13 partidos (...) Creo que ha sido una experiencia muy buena, he dejado allí amigos y la gente me trató muy bien, aunque no jugase", expuso.

En su función actual, como técnico del Lusitanos Saint-Maur, Secretario está cosechando excelentes resultados.

Después de ascender el pasado curso a este pequeño club fundado en 1966 por inmigrantes portugueses, actualmente lidera la tabla de la regional parisina.

Si la Liga acabase hoy, lograría un nuevo ascenso, a tercera nacional, un escalón antes de la segunda.

"El club había logrado cuatro subidas seguidas y en mi primer año, el pasado, logramos ascender. El objetivo propuesto era ése y el de esta temporada es mantenerse, pero como las cosas están saliendo bien podríamos intentar algo más", afirma.

Entrenado por prestigiosos técnicos a lo largo de la carrera, como José Mourinho, Fabio Capello, Jupp Heynckes, Fernando Santos o Bobby Robson, Carlos Secretario alabó la fortaleza táctica y el equilibrio mental de Santos, actual seleccionador portugués.

A Mourinho, lo vio como "el más completo" y contó que sabía "anticipar los momentos" del juego y tenía talento para "lidiar con el grupo".