James le apunta a la titular tras superar lesión y un cambio de actitud

El diario Marca de España publica una nota dedicada a James Rodríguez, donde destaca el cambio de actitud del volante y la impresión que ha causado en el técnico Zidane.

"El ex de Mónaco y Oporto sabe queo bien reaccionaba o su futuro en el Real Madrid pronto se escribiría en pretérito. No quiere bajarse del barco blanco y pretende comprometer al entrenador en su elección semanal del once titular. James es consciente que lleva año y medio alejado de su mejor forma y que necesitaba volver a sus orígenes. Pues bien, ese cambio está aquí y pretende, pelear en igualdad de condiciones que el resto", dice el medio español.

James no juega desde el pasado 7 de enero cuando Real Madrid jugó ante Granada por la Liga.

La idea de Zidane es que James regrese a la titularidad el sábado ante Osasuna. La recuperación es total y el sóleo ya no le molesta a la hora de pisar el verde. Ayer jugó el partidillo de entrenamiento a pleno rendimiento y apunta a formar parte del once del sábado.

"Con esa idea volvió a Madrid tras las vacaciones de navidad, pero la lesión que sufrió tras jugar de manera notable ante el Sevilla en Copa y Granada en Liga, truncó esa voluntad de cambio con la que inició 2017 y que ahora ha recobrado firmando entrenamientos notables y que no pasan inadvertidos para Zidane", complementa Marca.

El sábado Madrid juega a las 2:45 PM de visitante ante Osasuna en la Liga que lideran con 46 puntos.