La millonaria inversión de Otto Bula en el Centro Histórico de Cartagena

Caracol Radio pudo constatar que incluso ha pagado más de 1.200 millones de pesos para su restauración.

El predio está ubicado en la calle del Tejadillo, en pleno casco histórico de la heroica, y es evidente la obra en marcha para restaurar la construcción.

Gloria Martínez Vacca, arquitecta de profesión, le confirmó a Caracol Radio que el propio Otto Bula y su esposa la buscaron a finales de 2015 para ofrecerle el trabajo que aceptó y que actualmente desarrolla a pesar de que en este momento la obra está parada.

“El me buscó y me entendí con él y con su esposa, hable con él en varias ocasiones, el venía a i oficina y fue una relación normal como con cualquier otro cliente”, explicó.

Al parecer cuando estalló el escándalo de Odebrecht, a finales del año pasado, Bula decidió frenar la obra y la inversión en este predio, que tampoco se encuentra a su nombre, pues le habría pedido a los dueños no traspasarla para evitar los controles financieros de las autoridades.

“Ellos me llamaron a decirme que había que parar la obra, me dijeron que no estaban listos entonces liquidamos el contrato y frenamos los acabados… No me explicaron por qué y simplemente se dejó de trabajar pero nunca note nada anormal… Todo se hizo legalmente”, añadió.

Sin embargo, la arquitecta confirma que el predio en efecto es de Bula y que ha sido él, el que ha liderado todo el proceso de restauración junto con su esposa.

Martínez Vacca asegura que ha actuado con transparencia y que se trata de un contrato como cualquier otro, por lo que se ha declarado sorprendida por las revelaciones de los últimos días sobre el papel de Otto Bula en el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

En poder de la Fiscalía ya se encuentra esta información y otra denuncia llevada por un grupo de ciudadanos que le piden al ente acusador tener en cuenta esta propiedad para cualquier proceso judicial o de extinción de dominio.