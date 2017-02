Arzobispo de Canterbury pide a May que no reduzca número de niños refugiados

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, pidió hoy al Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, que reconsidere la reducción a 350 los niños refugiados que planea acoger el Reino Unido desde otros países europeos.

"Me sorprende y entristece que tan solo se vaya a recibir a 350 niños", dijo el primado de la iglesia de Inglaterra en un comunicado, después de que el Ejecutivo divulgara ayer que no llegará a la cifra de 3.000 menores acogidos, como había anunciado en abril de 2016 el anterior Gobierno, liderado por David Cameron, conservador como Theresa May.

"Nuestro país mantiene una encomiable tradición de dar la bienvenida a aquellos que lo necesitan, particularmente a los más vulnerables, como los menores que no cuentan con la tutela de un adulto", expresó Welby.

El año pasado se aprobó una ley que instaba al Gobierno británico a adoptar medidas para "reubicar en el Reino Unido y apoyar a un número determinado de niños refugiados no acompañados procedentes de otros países de Europa".

El texto no detallaba el número de menores a acoger, aunque el entonces secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, dijo que el Reino Unido acogería durante esta legislatura, que termina en 2020, a 3.000 niños refugiados.

"La decisión que tomó el Gobierno el año pasado de acoger a niños vulnerables fue lo correcto. Fue una prueba más del liderazgo del Reino Unido en cuanto a la respuesta a la crisis migratoria de Siria y otras regiones", señaló el arzobispo.

"Pensábamos que el Ejecutivo se había comprometido a dar la bienvenida a 3.000 niños", detalló Welby, para quien suspender ahora ese plan es "lamentable".

Por su parte, May afirmó en una rueda de prensa conjunta en Londres con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que la estrategia de su Gobierno respecto a la acogida de refugiados es "absolutamente correcta".

"Hemos visto cómo bastantes familias con hijos han sido acogidas aquí, en el Reino Unido", dijo May.

"Además, por supuesto, del significativo apoyo financiero y ayuda humanitaria que estamos otorgando a los refugiados en la región de Siria, con un presupuesto de 2.300 millones de libras (2.690 millones de euros)", afirmó.