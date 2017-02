CorteIDH juzga a Venezuela por muerte de joven en práctica de tiro militar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteDIH) realizó hoy una audiencia por la supuesta responsabilidad del Estado de Venezuela en la muerte de Johan Alexis Ortiz durante una práctica de tiro de fogueo militar en 1998.

Ortiz habría muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego en una práctica en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero, requisito para completar su formación y que habría sido efectuada con balas reales.

Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado cometió omisiones e irregularidades durante la investigación de los hechos, y la falta de diligencia habría obstaculizado la verdad y una sanción de los responsables.

También se señala al Estado por supuestamente no dar respuesta oportuna a las lesiones sufridas por el joven al no contar con personal médico ni una ambulancia que le permitiera recibir atención.

"Espero que haya justicia, que se resuelva el caso porque en mi país hay muchas madres que han pasado por lo mismo que yo. Hay mucha impunidad. 19 años después no nos han dicho cómo fue el accidente o qué fue lo que sucedió", expresó ante los jueces la madre del joven, Zaida Hernández.

La familia manifestó que tras el hecho han sufrido de mucha persecución y amenazas, con el objetivo de que dejaran de investigar qué fue lo que pasó durante la práctica.

"A mí me han (tiroteado) la casa, me golpearon cinco funcionarios (policiales) y estuve detenido. Me han atravesado camionetas y me dicen que me quede tranquilo porque sino me va a pasar lo mismo que a mi hijo. Parece que exigir justicia es un delito", expresó el padre de la víctima, Edgar Humberto Ortiz.

"Él (Ortiz) tuvo una relación amorosa con la esposa de un militar (...) él le informó de que salía con la esposa y así fue como se dieron los hechos de un lío pasional", explicó Edgar Humberto tras ser consultado por un juez su opinión del suceso.

La CIDH indicó que el expediente de las autoridades venezolanas cuenta con versiones oficiales que siempre han apuntado a que se trató de un hecho accidental, pero que ha habido contradicciones.

Los representantes del Estado venezolano no realizaron preguntas a las presuntas víctimas y se limitaron a expresar el "profundo pesar por la lamentable muerte de su hijo", manifestó el agente del Sistema Internacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez.

La Corte escuchó las declaraciones de las víctimas, una declaración testimonial y a una perito, así como los alegatos finales de ambas partes.

Esta audiencia se enmarca dentro de un periodo ordinario de sesiones de la CorteIDH en el que esta y la próxima semana realizan audiencias públicas por casos contra Perú, Costa Rica y Venezuela.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.