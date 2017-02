Chofer ebria deja varado a equipo de básquetbol en Nueva York

El equipo masculino de básquetbol de la Universidad de Saint Louis perdió un partido ante St. Bonaventure en Nueva York — y luego su autobús se perdió.

El miércoles por la noche, los Billikens salieron del coliseo tras perder 70-55 ante los Bonnies, pero su autobús no estaba afuera esperándolos y nadie sabía dónde estaba, dijo James O'Callaghan, agente de la policía estatal de Nueva York. La chofer, luego identificada como Linda Edmister, de 56 años, de Gasport, de Nueva York, se había ido.

Mientras las autoridades buscaban al autobús, los jugadores se sentaron en el coliseo. El equipo subió a Twitter fotos de jugadores hablando en sus celulares, jugando cartas y tomando siestas.

"Solo estamos descansando en el Centro Reilly mientras tratamos de encontrar nuestro autobús, que está perdido", tuiteó el equipo.

La policía estatal dijo que el autobús eventualmente paró en Randolph, a unas 40 millas (64 kilómetros) del coliseo. Policías dijeron que pudieron hallarlo a través de GPS que emitía de un artículo que estaba en el vehículo. Funcionarios de la universidad dijeron que el artículo era el iPad del entrenador principal Travis Ford.

La policía dijo que Edmister manejó el vehículo comercial en estado de ebriedad. Su nivel de alcohol en la sangre era de 0,22%, más de cinco veces por encima del límite para vehículos comerciales, 0,04%.

No se supo si es que ella estaba representada por un abogado. The Associated Press también dejó un mensaje a su empleador.

O'Callaghan dijo que los agentes no saben exactamente cuando la chofer fue del campus o por qué. El partido terminó a eso de las 9:30 p.m. y Edmister fue parada poco después de las 11 p.m., de acuerdo con las autoridades.