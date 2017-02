Argentina flexibiliza control aduanero para residentes que regresan al país

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó hoy una resolución que busca agilizar el ingreso al país de residentes que vuelven del extranjero y simplificar "las formalidades y requisitos exigibles al equipaje de entrada mediante nuevos controles inteligentes".

La norma, publicada en el Boletín Oficial, regirá en los dos principales puntos de ingreso a Argentina: el Aeropuerto de la localidad bonaerense de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

La resolución explica el procedimiento de control, que comienza con la retirada del equipaje para dirigirse hacia el primer control, donde se debe consignar si el pasajero tiene bienes para declarar, y si provienen de un país limítrofe o extrazona.

Además, la norma indica que el equipaje de quienes no tengan bienes para declarar "será revisado selectivamente mediante controles no intrusivos", es decir con escáner, y si no se poseyera esta tecnología, el operativo deberá ajustarse a lo dispuesto por el personal a cargo de Aduana.

De esta manera, lo publicado en el Boletín Oficial aclara la metodología de control pero no menciona qué criterios serán utilizados para la selección de los pasajeros a revisar.

En ese sentido, la resolución de la AFIP cita que "el servicio aduanero se reserva la potestad de reconducir al pasajero a los puestos de control para revisión de su equipaje" y solicitar la verificación física de los viajeros y sus pertenencias.

En caso de detectarse alguna falsedad en la declaración de bienes que se desean ingresar al país, el ente controlador "procederá a labrar un acta, secuestrar dichos bienes e iniciar la denuncia pertinente".