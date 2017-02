Gentiloni dice que no hay deseo de una negociación "destructiva" del "brexit"

El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, afirmó hoy que no hay intención de emprender una "negociación destructiva" entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre el "brexit" o salida británica del club europeo.

Durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, en la residencia oficial de Downing Street, el mandatario italiano admitió, no obstante, que las negociaciones no serán "fáciles" pero enfatizó la voluntad de "cultivar la unidad" de los otros 27 estados para llegar a un acuerdo.

Gentiloni, en el cargo desde el pasado 12 de diciembre, tuvo un almuerzo de trabajo con May, con quien abordó, además del "brexit", de la crisis migratoria y los vínculos bilaterales.