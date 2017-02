Los marxistas presentarán iniciativa para despenalizar eutanasia en Portugal

El marxista Bloque de Izquierda (BE) presentará la próxima semana un anteproyecto de Ley para despenalizar la eutanasia en Portugal, iniciativa que abrirá el debate legislativo sobre una cuestión que genera división en un país tradicionalmente católico.

El BE, socio parlamentario del Gobierno del socialista António Costa, presentará el anteproyecto el próximo miércoles, según avanzó hoy uno de líderes de la formación marxista, João Semedo, en un coloquio sobre la eutanasia celebrado en el Parlamento luso.

Semedo explicó que su partido propone que la muerte asistida se realice tanto en instituciones públicas como "en espacios sociales y privados", entre otras cuestiones.

La propuesta del BE será el primer texto legislativo que plantea esta cuestión, sobre la que comenzó a debatirse formalmente en el Parlamento luso la semana pasada, cuando se discutió una petición para despenalizar la muerte asistida.

Esa petición, impulsada por el movimiento cívico "Derecho a morir con dignidad" y firmada por más de 8.000 ciudadanos, no conllevó votación en el hemiciclo, pero simbólicamente supuso el inicio de las conversaciones sobre la materia.

Además del BE, el ecologista Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), ya han anunciado que también presentarán proyectos legislativos propios.

Y desde el conservador PSD, el exprimer ministro Pedro Passos Coelho aseguró hoy que, pese a que el partido ha optado por dar libertad de voto a sus diputados si se llegase a producir una votación, también tendrá una posición oficial al respecto.

"No podemos no decidir para ser simpáticos y no molestar", defendió Coelho, quien dijo que llegado el momento expondrá su propia opinión sobre el asunto.

Dentro de la cámara portuguesa, la única formación que se ha mostrado abiertamente en contra de despenalizar la eutanasia ha sido el democristiano CDS, el partido más a la derecha del hemiciclo.

En Europa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza son los únicos países que permiten legalmente la eutanasia.