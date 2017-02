Panamá despide funcionario por apoyar a Nidal Waked usando imagen de entidad

El Gobierno de Panamá destituyó hoy a un jefe regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) por usar la imagen de la entidad para expresar su apoyo al empresario panameño Nidal Waked, detenido en EE.UU. por supuesto blanqueo de capitales, indicaron fuentes oficiales y medios locales.

Se trata de Jaime Ospino, que se desempeñaba como director regional del Sinaproc en la provincia caribeña de Colón y quien fue destituido por el Ministerio de Gobierno.

El Sinaproc señaló en un comunicado que Ospino "actuó en nombre propio sin consentimiento de la institución" al enviar a la Corte del Distrito del Sur de Florida, en Estados Unidos, una "nota con uso de distintivo de la institución y firma".

Añade que el Ministerio de Gobierno inició las investigaciones del caso y "ha procedido con las medidas disciplinarias que llevan a la destitución del señor Jaime Ospino como el director provincial del Sinaproc, en Colón".

El Sinaproc envió una "nota aclaratoria" a la Cancillería panameña para que la haga llegar al magistrado del Distrito Sur de la Florida, advirtiendo que el uso distintivo y nombre de la entidad, así como la papelería "no estaba autorizado".

"Bajo ninguna circunstancia debe interpretarse que la nota (de Ospino) expresa una opinión o recomendación oficial por parte de Sinaproc, como institución del Gobierno de la República de Panamá", aclara la nota, sin mencionar el nombre de Nidal Waked.

El canal local Telemetro publicó un extracto de la misiva de Ospino en la que este expresa: "En todo el tiempo que tengo de conocerlo no he tenido conocimiento alguno de que Nidal Waked haya tenido algún problema penal y no tengo duda alguna que es un hombre probo, honesto y siempre colaborador en pro del bien común".

El presidente del Grupo Waked International S.A (WISA), Abdul Waked, y su sobrino Nidal fueron incluidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en la llamada "Lista Clinton", por supuestamente utilizar un entramado de más de 60 empresas para el lavado de activos del narcotráfico.

Nidal Waked fue detenido en Colombia y extraditado el pasado 19 de enero a Estados Unidos, donde es procesado en el Distrito Sur de Florida por el delito de lavado de activos.

Abdul Waked, que no enfrenta procesos judiciales, se ha desvinculado de los negocios de su sobrino y ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones.

El empresario se ha visto en la obligación de salir de varias de sus compañías para que pudieran salvarse de la muerte comercial que representa la "Lista Clinton", que incluye a personas y empresas con las que los estadounidenses no pueden tener relaciones comerciales.