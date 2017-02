"The Lego Batman Movie" y "Fifty Shades Darker" desembarcan en cines de EEUU

La cinta animada "The Lego Batman Movie" y el thriller erótico "Fifty Shades Darker" desembarcarán este fin de semana en los cines de Estados Unidos.

Película derivada de "The Lego Movie" (2014), que recaudó 469 millones de dólares en todo el mundo, "The Lego Batman Movie" cuenta como director con Chris McKay y con las voces en su versión original de Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson y Ralph Fiennes.

En esta parodia sobre las aventuras de Batman, Bruce Wayne necesitará la ayuda de sus compañeros y amigos para derrotar a los enemigos que amenazan a la ciudad de Gotham.

Dakota Johnson y Jamie Dornan regresan a sus papeles de Anastasia Steele y Christian Grey, respectivamente en "Fifty Shades Darker", la secuela del thriller de alto contenido sexual "Fifty Shades of Grey" (2015) que ingresó en los cines 571 millones de dólares.

En este nuevo filme, Anastasia se las verá con el oscuro y misterioso pasado de Christian Grey, que amenaza con frustrar su relación.

Keanu Reeves se mete, de nuevo, en la piel de John Wick en "John Wick: Chapter 2", película que da continuidad a "John Wick" (2014) y en la que repite como director Chad Stahelski.

El legendario sicario regresa de su retiro debido a la amenaza de uno de sus antiguos socios, que planea hacerse con el control de un gremio de asesinos y que ha puesto precio a la cabeza del protagonista, en busca y captura por todo un ejército de criminales.

En los estrenos limitados sobresale el drama "A United Kingdom", de la realizadora Amma Asante y en el que David Oyelowo y Rosamund Pike forman la pareja protagonista.

Esta película, basada en hechos reales, recrea el matrimonio entre el príncipe de Botsuana, Seretse Khama, y Ruth Williams, una mujer blanca e inglesa, que despertó una fuerte controversia racial a mediados del siglo XX.