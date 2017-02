La Santa Cecilia: Es tiempo de sacar el valor de los migrantes y defendernos

Optimismo y coraje ante los tiempos oscuros. Esta parece la consigna de la banda La Santa Cecilia, toda una referencia de la escena latina de Los Ángeles, para reivindicar la identidad y el orgullo de los inmigrantes frente a los ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Optimismo y coraje ante los tiempos oscuros. Esta parece la consigna de la banda La Santa Cecilia, toda una referencia de la escena latina de Los Ángeles, para reivindicar la identidad y el orgullo de los inmigrantes frente a los ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Por muy mal que se pongan las cosas, no podemos dejar que el miedo nos venza. Nuestros padres y mucha gente llegaron aquí sin nada, sin hablar el idioma, con muchas cosas en contra. Es tiempo de sacar ese valor, esa lucha, y defendernos y cuidarnos", dijo en una entrevista con Efe la vocalista de La Santa Cecilia, Marisol "La Marisoul" Hernández.

"Esto no es ajeno a nadie. Esto es la lucha de todos y hay que dejar nuestros teléfonos, dejar de ver la televisión y pensar que es nuestro problema y tenemos que resolverlo", añadió.

Emblema de la música mestiza y el sonido multicultural de Los Ángeles, el grupo está nominado a los Grammy que se celebran el próximo domingo en la categoría de mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo por "Buenaventura", con el que podrían repetir el premio que obtuvieron en 2014 gracias a "Treinta Días".

Hernández subrayó la esperanza y el optimismo que respira "Buenaventura": "Hemos sido muy bendecidos con esta buena ventura de hacer música, de lograr nuestros sueños. Hay todavía muchos sueños que alcanzar, pero nos sentimos realmente agradecidos por tener esta buena fortuna de vivir, de la música, del amor, de los viajes, de todo".

Mezclando todo lo que les pilla a mano, desde boleros, rancheras, rock y pop hasta jazz, cumbia o tangos, La Santa Cecilia defendió su identidad latina a caballo entre dos culturas.

"Somos orgullosamente una agrupación angelina. Algunos nacimos aquí y algunos llegamos a Los Ángeles, pero somos una banda bicultural y nos llena de mucho orgullo representar a nuestra comunidad", indicó Hernández.

En "Buenaventura" hay rancheras heridas como "Tragos de amargo licor" (junto a Bunbury), temas alegres sobre lo efímero de la vida como "Vámonos" (con Fito Páez), baladas románticas como "Here we go again, y homenajes al folclore latino reivindicativo como "Nunca más".

"Nosotros, como mucha gente, sentimos la tristeza e impotencia de ver tanta violencia aquí en nuestro país, en México y en Latinoamérica", explicó la cantante sobre "Nunca más".

"Nos gusta escribir música que hable de la vida, del amor, del desamor, de la pachanga, de la fiesta. Pero dentro de la vida también tenemos problemas. Nos enfrentamos a cosas más negativas, pero tenemos mucha fe en el poder de la música", añadió Hernández al subrayar la influencia en su obra de artistas como Víctor Jara, Mercedes Sosa o Violeta Parra

"La música es instantánea, tiene el poder de ser completamente directa. Con una nota puedes sentir todo el universo encima de ti, te puedes liberar, enojar, inspirar, todo lo que tú quieras en un instante", comentó, en cambio, el percusionista Miguel "Oso" Ramírez.

Por otro lado, describieron su tristeza tras el triunfo de Trump en las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos.

"Esa noche yo tenía un concierto medio 'fresa' (pijo). Había unas muchachas bien bonitas, con todo el mundo bien deprimido frente a la televisión, y decían: 'oh, qué bonita te ves'. No tenían ningún concepto de lo que acababa de pasar y a mí me dio muy fuerte porque pensé así va a ser la cosa. La gente no se da cuenta de qué tan ridículo es esto", opinó Ramírez.

"Este tipo (Trump) no tiene nada de experiencia política, es abiertamente racista (...). Para nosotros es muy difícil aceptar que él es presidente porque no nos representa y, la verdad, no representa a nadie que yo conozco", añadió.

Desde sus inicios en la calle Olvera, uno de los puntos más representativos de la cultura hispana en Los Ángeles, los integrantes de La Santa Cecilia pasaron de actuar en bodas y fiestas de quinceañeras y patearse todos los bares latinos a afrontar giras internacionales y colaborar con artistas como Elvis Costello o John Paul Jones, de Led Zeppelin.

Y para celebrar una década de música juntos, La Santa Cecilia adelantó a Efe que lanzará en abril un nuevo disco, "Amar y vivir", con versiones de sus "héroes musicales" grabadas en las calles de la Ciudad de México.