Texas anuncia nuevo álbum, "Jump on board", para el 21 de abril

Texas publicará el próximo 21 de abril un nuevo álbum que se titulará "Jump on board", calificado por la banda como "un disco moderno y de sonido actual", y que llega precedido por el sencillo "Let's work it out".

El que será el noveno álbum de estudio del grupo escocés tomará el relevo en las tiendas a "The conversation" (2013), el último con temas inéditos, y a "Texas 25", un recopilatorio con el que celebraron 25 años de carrera.

Compuesto y producido por los miembros de la banda Johnny McElhone y Sharleen Spiteri entre Londres y Glasgow, "Jump on board" ha sido mezclado por Craig Silvey, según indica una nota de prensa de su nuevo sello discográfico, BMG.

"Nos sentimos renovados. Definitivamente nos lo pasamos muy bien haciendo este disco. Es como un nuevo comienzo", dijo Spiteri en declaraciones recogidas en el comunicado.

Además de "Let's Work It Out", que los devuelve a la pista de baile, el listado de canciones se completará con "Can't Control", "For Everything", "It Was Up To You", "Tell That Girl", "Sending A Message", "Great Romances", "Won't Let You Down", "Midnight" y "Round The World".

Texas inició su carrera en 1989 con "Southside", que incluía el éxito "I Don't Want a Lover". Desde entonces, el grupo ha despachado más de 30 millones de copias de sus once discos, entre los que cabe destacar "White on Blonde" (1997) y "The hush" (1999), con otros clásicos de su producción como "Say what you want", "Black Eyed Boy", "In our lifetime" o "Summer son".