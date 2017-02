Nicky Jam retrasa su luna de miel

Tras pasar por el altar el pasado fin de semana en Medellín (Colombia), el cantante Nicky Jam ha vuelto directamente al trabajo para promocionar su nuevo sencillo, 'El amante', lo que le ha impedido escaparse a un enclave paradisíaco con su flamante esposa Angélica

"Esa es la vida del músico: tienes que estar en la carretera", explicó el intérprete de 'El Perdón' en su entrevista para AOL Build para justificar su decisión, antes de aclarar que su ahora mujer era consciente de cómo afectaría su carrera profesional a su convivencia. "Ella ya lo sabía antes de casarse, pero tenemos la luna de miel planeada ya para algún momento de febrero. No puedo decirte dónde porque si no aparecerían allí [los paparazzi] con cámaras".

A pesar de que Nicky siempre ha protegido celosamente su intimidad y la de sus cuatro hijos, fruto de relaciones anteriores, su enlace generó una gran expectación mediática con la que él trató de lidiar de la mejor manera posible y centrándose en lo verdaderamente importante: lo mucho que quiere a Angélica.

"Yo me casé porque ella era la única que me hacía sentir que teníamos algo... real. La industria de la música ya es bastante locura... así que me dije: 'Amo a esta mujer y quiero casarme con ella delante del mundo entero'", afirmó orgulloso.

Según se hizo eco la prensa, el reguetonero les pidió a sus invitados, entre los que se encontraban estrellas como J Balvin o el actor de Hollywood Vin Diesel, que se abstuvieran de llevar móviles o cámaras de fotos a la ceremonia y al posterior banquete para evitar que los momentos más especiales de su gran día acabaran circulando por las redes sociales.

Sin embargo, Nicky ha decidido ahora 'regalar' a todos sus seguidores unas imágenes con las que de alguna forma compensar el secretismo que rodeó toda la celebración

"Aquí una de tres fotos que les voy a regalar con mi bella esposa", anunció el artista en su perfil de Instagram, donde ofreció a sus seguidores unas bonitas estampas en las que aparece posando junto a su guapa esposa, en las que además se aprecia en su totalidad el impresionante vestido de novia con transparencias por el que se decantó Angélica.