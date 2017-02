Tommy Hilfiger se empapa de aromas californianos en su colección de primavera

Con la emblemática playa de Venice de Los Ángeles como telón de fondo, Tommy Hilfiger presentó hoy, de la mano de la modelo Gigi Hadid, su colección de primavera para mujeres 2017 inspirada en los aromas de la cultura californiana y que ahonda en su intención de abrir los desfiles al gran público.

Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- Con la emblemática playa de Venice de Los Ángeles como telón de fondo, Tommy Hilfiger presentó hoy, de la mano de la modelo Gigi Hadid, su colección de primavera para mujeres 2017 inspirada en los aromas de la cultura californiana y que ahonda en su intención de abrir los desfiles al gran público.

Alejado por primera vez de las pasarelas de Nueva York, Hilfiger mostró sus colecciones "TommyNow" y "TommyXGigi" en un evento que, más que un desfile de moda al uso, fue una experiencia de entretenimiento multidisciplinar con música en directo, acróbatas, malabaristas, patinadores, muros con pinturas de grafiti, atracciones de feria y camionetas de comida durante toda la tarde.

Según la organización, tres mil personas, entre clientes y profesionales, se dieron hoy cita en Venice en el recinto bautizado como "Tommyland", en el que sólo la neblina de la tarde empañó la postal de atardecer idílico que buscaba el desfile.

El acto continuó con la política de "See Now, Buy Now" ("ver ahora, comprar ahora", en inglés) por el que Hilfiger pone a la venta de manera inmediata y a través de la web los conjuntos que exhibe en sus presentaciones.

El aliento juvenil y relajado, la vida de cara a la playa y el verano, además del tono desenfadado y hedonista que se respira en California dejaron su huella en los diseños que enseñó hoy Hilfiger con la cantante Lady Gaga como invitada de lujo en primera fila y con Fergie como estrella musical.

El empleo reiterado de azul, blanco y rojo; el uso de "patchwork" en faldas, chaquetas y pantalones; y las referencias a la cultura estadounidense a través de motivos inspirados, por ejemplo, en la bandera nacional, tuvieron un notable protagonismo en la velada.

También sobresalieron las chaquetas bomber y las prendas de talla grande, en muchas ocasiones por encima de bikinis y trajes de baño a rayas o con las barras y estrellas estadounidenses.

Pantalones vaqueros acompañados de botas o zapatillas, gafas de sol de tipo aviador, tops de diferentes estilos, el cuero y los tejidos metálicos, y vestidos de seda con un ojo ya puesto en el verano también tuvieron una destacada relevancia en la presentación.

Además de Gigi Hadid, la estrella de la tarde gracias a la que es su segunda colección en colaboración con Hilfiger, también desfilaron por la pasarela de la playa de Venice modelos como Bella Hadid, Hailey Baldwin y Sara Sampaio.

Por otro lado, y en línea con el interés de Hilfiger por aprovechar las posibilidades de la nueva tecnología a la moda, el acto incluyó el estreno de "Snap: shop", una aplicación que permite a los consumidores iniciar la compra de las prendas a partir de una fotografía que hagan bien en un desfile o bien a una imagen editorial o de catálogo.

"Los Ángeles es realmente el epicentro de la cultura popular hoy en día. Tiene que ver con la moda, la música, el entretenimiento, Hollywood, los deportes... Para nosotros es como estar en el medio de una tormenta perfecta", señaló en declaraciones a Efe el diseñador Tommy Hilfiger sobre su decisión de trasladar este año a la costa Oeste su tradicional presentación en Nueva York.

El modisto dijo que tomó inspiración del estilo de vida californiano de Gigi Hadid y subrayó que en su marca quieren "ser desestabilizadores, ir por delante de los demás".

"(La colección) es deportiva, para los que les gustan las actividades al aire libre, es casual, es 'cool', es cómoda y la hacemos asequible y accesible porque somos una marca democrática", apuntó.

Finalmente, Hilfiger dedicó unas palabras de elogio para Gigi Hadid: "Probablemente entiende mejor (la labor) del diseñador de moda que cualquier otra persona de su edad".