El Mundial femenino arranca en Teherán sin la número 1 y envuelto en polémica

El Mundial femenino de ajedrez comenzará este viernes en Teherán envuelto en la polémica por la elección de esa sede, que ha llevado a varias jugadoras clasificadas por ránking a renunciar al torneo para no verse obligadas a jugar con velo.

La ausencia más notable, la de la vigente campeona Hou Yifan, obedece sin embargo a otros motivos: la jugadora china lleva meses enfrentada con la federación internacional (FIDE) por su gestión del ajedrez femenino.

Hou es contraria a los torneos sólo para mujeres. En el Abierto de Gibraltar de la semana pasada se dejó ganar en la ronda final como protesta porque le habían tocado, según sus sospechas, demasiados emparejamientos contra rivales de su mismo sexo, pese a que la mayoría de los participantes eran hombres.

La FIDE argumentó en su momento que escogió Teherán como sede para este Mundial porque no hubo más ciudades candidatas. Enseguida llegaron las protestas.

La ucraniana Mariya Muzychuk, campeona del mundo en 2015 y subcampeona ante Hou en 2016 (y que acaba de fichar por el club Laboratorio SyS de Paterna, Valencia); la campeona estadounidense Nazi Paikidze; y la cinco veces campeona argentina Carolina Luján se han negado a ser cómplices del régimen iraní y de unas leyes "de opresión de la mujer", en palabras de Paikidze.

Luján expresó en sus redes sociales que "el uso obligatorio del hiyab no es un simple código de vestimenta".

"Significa mucho y, por mis creencias, convicciones y valores no estoy dispuesta a ser obligada a usarlo (...). Para mí es evidente que Irán no es el país adecuado para una competencia tan prestigiosa. La desorganización e indiferencia de la FIDE me ha desilusionado", dijo.

En ausencia de estas figuras, la ganadora del Gran Premio FIDE 2015-2016, la china Ju Wenjun, y la campeona mundial de partidas rápidas y relámpago ('Blitz'), la ucraniana Anna Muzychuk, primera y segunda cabeza de serie en Teherán, son las favoritas al título.

La doble campeona europea Valentina Gunina, de Rusia, y las ex campeonas mundiales Alezandra Kosteniuk, rusa; Anna Ushenina, ucraniana, y Antoaneta Stefanova, búlgara, completan el grupo de principales aspirantes.

Una de las participantes más prestigiosas, la rumana Cristina Adela Foisor (jugadora, directiva, entrenadora y madre de jugadoras), murió hace dos semanas a los 49 años.

Este viernes, en la víspera del 38 aniversario de la revolución iraní, se celebrará la ceremonia inaugural del Mundial, en la que se espera la presencia del presidente del país, Hassan Rouhani.

Las primeras partidas se disputarán el sábado y las finales están previstas entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

El torneo se disputará con un cuadro similar al del tenis, con eliminatorias directas. Se empieza con los treintaidosavos de final.

Las cinco primeras rondas consistirán en dos partidas con 90 minutos para 40 movimientos, más otros 30 para el resto, con un bono de 30 segundos por movimiento. La final se disputará a cuatro partidas.

Si hay empate, se resolverá con partidas rápidas, 'blitz' y Armagedón, sucesivamente.

El Mundial reparte 450.000 dólares en premios, con un fijo de 3.750 por jugadora. La ganadora se llevará 60.000 y la subcampeona, la mitad.