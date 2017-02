Mirotic: "Con la selección no estaré contento, estaré encantado de volver"

El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic no tiene ningún problema en admitir que no vive su mejor momento en el apartado individual y con su equipo de los Bulls de Chicago, pero cuando se trata de la selección española, todo es diferente y se encuentra listo para volver a formar parte de la misma en el próximo Europeo.

Mirotic, que disputa su tercera temporada en la NBA, se mostró en una entrevista con la agencia EFE completamente dispuesto a formar parte siempre de la selección española, sin importar la realidad profesional por la que pueda estar pasando.

"Con la selección no estaré contento, estaré encantado de jugar siempre", subrayó Mirotic. "Sobre todo por los últimos dos años, que han sido tan exitosos".

Mirotic admitió que la experiencia vivida con el equipo nacional es algo que le ha dejado siempre muy contento en todos los aspectos.

"Súper contento de haber podido vivir esa experiencia en el pasado Europeo y la Olimpiada", señaló Mirotic, de 25 años. "Volver a ser llamado a la selección, para mí sería, por supuesto, un privilegio. Así que más allá de esta realidad, no hay nada".

El alat-pívot, que vive un momento complicado tanto por su rendimiento individual como por el juego del equipo, asegura que no le ha afectado en el apartado anímico ni en la confianza que tiene en sí mismo.

De ahí, que admita las dificultades, pero también reconozca que se encuentra "bien", a pesar que sus promedios esta temporada (9,1 puntos y 5,2 rebotes), sean inferiores a los conseguidos en los dos primeros años que alcanzó números de dos dígitos en sus anotaciones.

"Esta siendo una temporada difícil, tanto para mí como para todo el equipo, pero yo por mi parte, soy siempre positivo, siempre trabajando en una buena dirección; ayudar al equipo", destacó Mirotic. "Mi filosofía es la de estar siempre preparado para jugar".

El exjugador del Real Madrid reiteró de nuevo que no le preocupa si sale de titular o de reserva, ni tampoco los minutos que pueda disputar en el campo.

"Sean los minutos que sean, estoy siempre listo". subrayó Mirotic, que siente que hace su trabajo. "Creo que el equipo no está jugando el mejor baloncesto, pero sí que seguimos estando en el séptimo puesto en el Este que no está nada mal, jugando así, pero estoy seguro de que mejoraremos tanto el equipo como yo".

De ahí, que reconozca que para nada le afectan los rumores sobre su posible traspaso y salida de los Bulls.

"La verdad que no me afectan", declaró a EFE Mirotic. "Tengo tranquilidad conmigo mismo. Sinceramente, no me perjudica nada de mi juego", reivindicó el internacional español. "Debo hacer lo que tengo que hacer y no es otra cosa que trabajar".

Mirotic explicó que está en la profesión que le gusta, que ha deseado siempre y por lo tanto se siente feliz.

"Hago lo que amo, que no es otra cosa que jugar al baloncesto, entrenar bien, ser profesional dentro y fuera de la cancha y, a partir de eso, hay cosas que yo no puedo controlar", señaló Mirotic.

Pero el jugador de los Bulls reconoció que existen esos rumores, pero para nada le afectan en ningún sentido.

"Hay rumores, por supuesto, pueden que sean ciertos o no, pero mientras nada pase yo estoy tranquilo y disfrutando de jugar al baloncesto", valoró Mirotic sobre los informes que han aparecido en la prensa local de Chicago.

Precisamente, una ciudad en la que se siente "muy a gusto" e "identificado", a la que además la definió como una "pasada".

"Estoy muy contento, es una pasada de ciudad, con mucha historia para el deporte del baloncesto, con unas aficionados que son increíbles", analizó Mirotic. "Además que me he acostumbrado a vivir con todo lo que nos rodea".

El exjugador del Real Madrid se refería a la gran adaptación que también ha tenido su esposa y ambos están felices de la experiencia de Chicago.

"Tanto mi mujer como yo estamos encantados, además hay muchos serbios, nada menos que 300.000, que forman una gran comunidad en la que hay iglesias, escuelas, de todo", declaró con alegría Mirotic. "Así que todo bien en ese aspecto".

Sin embargo, Mirotic también es el primero que es consciente en que tipo de profesión está y que compite en el mejor baloncesto del mundo, de ahí que esté también más preparado que nadie para asumir cualquier decisión de los directivos de los Bulls que pueda afectar a su continuidad con la franquicia.

"Me encuentro en el deporte del baloncesto y es la NBA, donde un día puede que estés aquí y otro no, así que hay que estar preparado", asumió Mirotic con seriedad.