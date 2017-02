El uruguayo Pérez es despedido porque dueño del club desaprobaba alineaciones

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez fue despedido del Deportes Tolima, al que dirigió en solo dos partidos de la Liga colombiana, porque, según explicó hoy, el presidente y propietario de la entidad, Gabriel Camargo, "no estaba de acuerdo con la alineación del equipo".

"No permití injerencia de Gabriel Camargo en decisiones del equipo y me despidió. Vine a Colombia contento a trabajar y el presidente de Tolima me saca del cargo porque no está de acuerdo conmigo", manifestó.

"Para sorpresa, hoy al mediodía hablé con el presidente del club y me manifestó que no estaba de acuerdo con la función del equipo y que ya dejaba de ser el técnico, explicó el estratega de 69 años.

Con el uruguayo en el banquillo, el Deportes Tolima debutó con derrota por 1-0 con Jaguares y el martes, horas antes de ser despedido, derrotó por 2-1 al América.

"Tenemos principios como todos, y tengo algo que no es negociable y es la dignidad, eso no se negocia", puntualizó.