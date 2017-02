Carlos Vives agradece a Shakira sus seis candidaturas en los premios Billboard latinos

El cantante Carlos Vives no ha tardado en expresar su más sincero agradecimiento a su amiga Shakira después de confirmarse que optará nada menos que a seis galardones en la próxima ceremonia de los premios Billboard latinos, todas ellas ligadas al sencillo 'La bicicleta' que los dos artistas lanzaron el verano pasado y que se convirtió sin duda en la gran canción del período estival.



"Qué sabrosura estas nominaciones a los Billboard latinos. Gracias a Shakira y a todos ustedes por hacer tan grande 'La bicicleta'", escribió el intérprete en su perfil de Twitter para dejar constancia del entusiasmo que le invade.



En esta ocasión, Carlos ha querido incluir de antemano a la de Barranquilla en su listado de agradecimientos para evitar situaciones tan incómodas como la que vivió el pasado noviembre en la gala de los Grammy latinos, cuando se le olvidó hacer referencia a Shakira desde el escenario donde recogió dos gramófonos dorados por tan exitosa colaboración.



"¡Se me olvidó mencionar a Shakira! Y eso que tenía apuntada a ella, a los niños y a Piqué", les confesó a los reporteros congregados para conocer sus impresiones tras el evento. Solo unos minutos más tarde, Carlos Vives recurría a su perfil de Twitter para compensar a la artista por el lapsus y, de paso, para responder a todos aquellos que le criticaron por no mencionarla durante su discurso.



A diferencia de lo que podrían pensar sus detractores, este anecdótico episodio no ha afectado lo más mínimo a la estrecha relación que existe entre los dos colombianos y a la admiración mutua que ambos se profesan, como demostraron los propios intérpretes la semana pasada al intercambiar elogios con motivo del 40 cumpleaños de la estrella del pop.



"Gracias Carlos por llevarnos contigo [en referencia a uno de los versos de 'La bicicleta']", le dirigía Shakira tras compartir un vídeo grabado por Carlos en medio de un reciente concierto en México y en el que aparece liderando a todo el auditorio en una interpretación al unísono del 'cumpleaños feliz' dedicado a ella.