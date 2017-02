Turquía anuncia un programa para pagar a abuelas por cuidar de sus nietos

Turquía lanzará esta primavera un proyecto piloto para pagar un sueldo a abuelas de menos de 65 años que cuiden de sus nietos, ha anunciado hoy el ministro de Trabajo, Mehmet Müezzinoglu.

El proyecto se irá preparando durante este mes y empezará a funcionar en marzo, inicialmente con 5.000 familias de las provincias de Estambul y Bursa, a las que se añadirán luego otras mil de siete provincias más, detalló el ministro en declaraciones recogidas por el diario Hürriyet.

La abuelas no podrán tener más de 65 años y cuidarán a bebés de entre seis meses y un año de edad, por lo que recibirán un sueldo mensual de 425 liras, unos 100 euros, lo equivalente al 30 % del salario mínimo interprofesional.

"No importa si la abuela recibe una jubilación o no, si cobra un salario o no; la condición económica de la abuela no se plantea, lo que es importante es que no tenga problemas de salud", dijo Müezzinoglu.

Acotó, si embargo, que el proyecto quiere beneficiar especialmente a familias de bajo nivel de ingresos, por lo que solo se escogerían aquellas en las que el sueldo de la madre no supere el equivalente a dos salarios mínimos y el ingreso total no alcance el triple del salario mínimo.

"Si el proyecto piloto va bien, se podría reconsiderar también el límite de los 65 años de edad, pero no es seguro aún", adelantó Müezzinoglu.

Durante lo que queda del mes, el Ministerio recibirá solicitudes de familias que quieran participar en el programa, que empezará a pagar los sueldos en marzo y se prolongará inicialmente durante un año.

"Con este proyecto queremos reforzar a las mujeres y aumentar el empleo femenino. Queremos que ellas puedan proteger a la familia y a los niños sin abandonar la vida laboral", declaró la ministra de Familia y Asuntos Sociales, Fatma Betül Sayan Kaya, en el acto de presentación del proyecto.