Fillon proclama que los franceses son "los únicos" que decidirán su futuro

El candidato conservador a la Presidencia de Francia, François Fillon, publica hoy una carta abierta "a los franceses" a quienes dijo que son "los únicos" que pueden decidir su futuro, sombrío tras la revelación de los empleos, supuestamente ficticios, de su esposa y dos de sus hijos.

"Vosotros sois los únicos que podéis decidir. Hacedlo en conciencia y con exigencia. Exigid una campaña leal, sin golpes bajos ni montajes, tras la cual deberéis tomar la decisión más importante de los 30 últimos años", escribe Fillon.

El candidato de la derecha aseguró que los franceses deben escoger entre tres programas, el suyo, el de la ultraderechista Marine Le Pen y el del socioliberal Emmanuel Macron.

Fillon asegura que Le Pen les llevaría al "retroceso económico y la división nacional", mientras que el exministro de Economía les conduce "al vacío programático".

Frente a ambos, propone "el camino de la libertad para luchar contra el paro masivo, para levantar una economía asfixiada por el peso de los impuestos y las normas".

"El camino del orgullo del pueblo francés frente a las grandes potencias del mundo, frente al totalitarismo islámico", agrega.

"Nada doblará mi voluntad. Nada me desviará de los auténticos retos de esta campaña electoral, la recuperación de Francia y la unión de los franceses", señala.

El candidato asegura haber sufrido "una violencia desconocida" que le dejó "atónito" y frente al cual ha jugado "la carta de la transparencia".

"No tengo nada que ocultaros: ni el trabajo de mi esposa, del que detallé las labores que efectuó durante 15 años a mi lado; ni su salario, que no corresponde a las cifras espectaculares publicadas; ni el papel de dos de nuestros hijos que me respaldaron durante varios meses; ni mis actividades de asesoría, que nunca fueron para gobiernos extranjeros", señala.

Fillon reitera que "todo es legal" y pide a sus rivales en las presidenciales que se sometan al mismo ejercicio de transparencia.

Al igual que hizo en la rueda de prensa del pasado lunes, el candidato de la derecha pide perdón por haber contratado a familiares: "Al trabajar con mis allegados preferí una colaboración de confianza que actualmente despierta desconfianza".

"Los tiempos han cambiado. Decidí voluntariamente interrumpir esta colaboración en 2013. Tenía que haberlo hecho antes. Por eso os debo excusas", asegura.

La Fiscalía francesa investiga posibles irregularidades en el trabajo de Penelope Fillon, esposa del candidato conservador, como asisten parlamentaria suya y de su suplente en el Parlamento.

También se interesa por el trabajo que efectuó en la revista "La revue des deux mondes", propiedad de un empresario amigo de su marido.

Finalmente, los investigadores analizan el trabajo que dos de los hijos de los Fillon hicieron como asistentes parlamentarios de su padre en su etapa de senador pese a que aun no habían terminado sus carreras universitarias.