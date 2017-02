Estados alertan que restituir el veto de Trump puede lanzar a EE.UU. al caos

Los estados de Washington y Minesota, artífices del recurso que propició la suspensión judicial del veto migratorio del presidente Donald Trump a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a todos los refugiados, alertaron hoy de que restituirlo tal y como pide el Gobierno "lanzaría el país al caos".

Un abogado del estado de Washington, Noah Purcell, recordó durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), que durante los días en los que estuvo vigente el veto afectó a residentes permanentes en EE.UU. y que puede volver a hacerlo.

Según Purcell, aunque la Casa Blanca reinterpretó el veto de Trump para dejar fuera de él a los residentes permanentes, eso depende tan solo de su voluntad y con la orden ejecutiva activa podrían volver a cerrarles las fronteras.

"Hasta que cambien la orden para hacerla clara como el cristal, ellos (el Gobierno) no pueden decir simplemente 'Bueno, esto ya no les afecta, así que no se preocupen'", dijo el abogado.

El representante de Washington y Minesota también aseguró que el veto discrimina a los musulmanes, un argumento que enfrentó muchas preguntas del juez Richard Clifton, de tendencia republicana, ya que los siete países afectados fueron clasificados por el anterior Gobierno de Barack Obama como naciones de riesgo por terrorismo.

"¿Afirma usted que la decisión del anterior Gobierno y del Congreso tuvo motivos religiosos?", cuestionó Clifton.

Purcell fue precedido por el abogado del Gobierno August Flentje, que pidió al panel de tres magistrados que restituyan el veto tal y como lo decretó Trump.

El recurso de Washington y Minesota propició que el juez federal James Robart bloquease provisionalmente el pasado viernes la orden del presidente a la espera de revisar con profundidad el fondo de la petición.

El sábado el Gobierno de Trump inició un proceso de apelación del fallo Robart acompañado de una petición de urgencia al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para que restableciera el veto, una solicitud que ya fue rechazada.

El pasado 27 de enero, Trump suspendió durante 120 días el programa de acogida de refugiados de EE.UU. -o indefinidamente en el caso de los refugiados sirios- y frenó durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.