El museo MAXXI de Roma lanza una reflexión sobre "el mundo como cárcel"

Roma, 8 feb (EFE).- El museo MAXXI de Roma presentó hoy la exposición "Please come back" ("Por favor, vuelve"), donde 26 artistas de todo el mundo reflexionan sobre la cárcel como una metáfora de la sociedad contemporánea.

La muestra, que tiene como subtítulo "Il mondo come prigione?" ("¿El mundo como cárcel?") se podrá visitar hasta el 21 de mayo y toma su nombre del título de una obra del colectivo parisino Claire Fontaine, como anuncia el catálogo de presentación del MAXXI, el Museo Nacional de las Artes del siglo XXI de Roma.

La exposición está dividida en tres secciones: "Detrás de los muros", "Fuera de los muros" y "Más allá de los muros", en referencia a las cárceles, tema muy presente durante toda la exhibición.

La exposición reúne fotografías, instalaciones, vídeos, cuadros y esculturas que sirven para expresar esa reflexión metafórica entre la prisión y la sociedad actual, especialmente la digital.

Una de las obras más llamativas es "The Cage the Bench and the luggage" (2011), del artista malasio H.H.Lim, en la que en el interior de una jaula de acero de unos dos metros de altura se encuentran una maleta encadenada y un banco que sobresale.

Uno de los comisarios de la muestra, el chino Hou Hanru, (que además es el director artístico del museo desde septiembre de 2013), aseguró a Efe que "la muestra habla sobre la prisión, sobre la ciudad y sobre el mundo en general".

Se trata de ilustrar que los artistas "trabajan en condiciones muy limitadas que, en cambio, transforman en energía de inspiración, manifestando la voluntad de resistencia, de lucha, contra el control de la libertad".

En la presentación de la muestra se conoció que una de las artistas que participan en la exhibición, la turca Gülsün Karamustafa, tuvo anulado su pasaporte durante los años setenta por acoger a un refugiado político, una muestra de esa resistencia que se pretende ilustrar en la exposición.

Al ser preguntado sobre la actual cultura digital, Hanru apuntó que "vivimos en una cárcel digital (...) pues aunque podemos tener la posibilidad de hablar con todo el mundo a través de la red, a cambio nos encontramos bajo un control permanente".

"Esperamos una reacción fuerte del público porque el tema toca algunas cuestiones muy urgentes de hoy en día, especialmente en este momento en el que la geopolítica se ha convertido en algo tan complicado e intenso, con las guerras, las fronteras, la inmigración, e incluso con las nuevas políticas occidentales", añadió Hanru.

En la rueda de prensa de presentación a los medios de comunicación Hanru destacó que, "especialmente hoy en día, Italia tiene que afrontar una crisis entre las fronteras migratorias", y a la vez lanzó la pregunta de "cómo afrontamos esta realidad que está sucediendo".

En su discurso a los medios, Giovanna Melandri, presidenta de la Fundación MAXXI, habló de que la muestra se dirige "a todos los público, también a los públicos que se encuentran al margen por condiciones de ciudadanía o existencial".

Hoy se presentó además el programa de encuentros, talleres y laboratorios que se desarrollarán tanto dentro como fuera del MAXXI, uno de lo edificios más emblemáticos construidos en Roma durante los últimos años y que fue creado por Zaha Hadid Architects en 2009.

Una de las comisarias de la exposición, Luigia Lonardelli, comparó la función de los museos y de las cárceles, porque mientras los primeros nacieron como "jaulas que para proteger lo que la sociedad considera importante", con las segundas la sociedad "trata de protegerse encerrando a quien considera peligroso".

Por su parte, una de las artistas que participan en "Please come back", la brasileña Berna Reale, dijo a Efe que la muestra es importante porque "habla de nuestro mundo actual, de nuestros problemas (...) no solo de las cárceles físicas sino también de las mentales".

"Es necesario que todos pensemos en cómo convivir juntos, cómo reaccionar ante situaciones en las que muchas personas quieren construir muros, obstáculos. Para tener un mundo mejor son necesarias aperturas, tanto de la mentalidad como de las fronteras, para una posibilidad de vivir juntos", añadió con énfasis.