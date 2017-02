El fotógrafo Sebastiao Salgado inaugura su primera exposición en Tailandia

El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado inauguró hoy en el Centro Cultural y de Arte Contemporáneo de Bangkok (BACC) "The World Through His Eyes", su primera exposición en Tailandia, que estará abierta hasta el 8 de marzo.

La muestra incluye 130 fotografías que abarcan algunos de los trabajos del fotógrafo que reflejan problemas sociales, económicos y desastres medioambientales, entre otros temas, en las últimas tres décadas.

"Intento crear un movimiento planetario que promueva una colonización sin destrucción del medioambiente y que apoye las comunidades locales", declaró Salgado a Efe, tras la presentación de la exposición.

Y añadió que "la fotografía sola no es capaz de cambiar nada, es parte de un movimiento del que todos tenemos que formar parte para que se pueda cambiar algo".

Una de las series expuestas es "Trabajadores" (1986-1992), que retrata a obreros en varios países del mundo empleados en diversas industrias, y otra "Éxodos" (1993-1999), que documenta los movimientos migratorios forzados por injusticias sociales, políticas, económicas o desastres medioambientales.

Una mirada más optimista del mundo ofrece la exhibición con instantáneas del proyecto "Génesis" (2004-2011), que captura realidades remotas y civilizaciones que aún no han sido influenciadas por la sociedad moderna.

El comisario de la exposición, Sundaram Tagore, afirmó que la obra del brasileño captura perfectamente la fragilidad y la fuerza del espíritu humano porque "Sebastiao es una persona muy humana y eso se puede observar en su fotografía"

Actualmente, el fotógrafo brasileño retrata a tribus del Amazonas en un proyecto que inició hace cuatro años y que pretende concienciar sobre la importancia de preservar el medioambiente y defender a las poblaciones locales.

Salgado ha recibido numerosos premios internacionales, entre otros el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1998), es miembro de honor de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias (1992) y Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.