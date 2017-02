White no sabe dónde está el balón de su anotación histórica en el Super Bowl

El receptor James White dice que desconoce dónde está el balón con el que anotó el histórico touchdown que selló la victoria de los Patriots de Nueva Inglaterra en la edición 51 del Super Bowl, el domingo.

Con esa anotación en el tiempo extra, White congeló las acciones y dio la victoria a los Patriots por 34-28 sobre los Falcons de Atlanta, coronando histórica remontada.

Los Patriots se hicieron de su quinto título de Super Bowl en partido celebrado en la ciudad de Houston (Texas).

Pero White asegura que no sabe dónde está el balón.

En una entrevista de radio el lunes indicó que "no tengo ni idea de lo que le pasó al balón", dijo White. "No tengo ni idea, lo dejé caer en algún momento cuando corría, no lo sé."

El martes, en otra entrevista en The Dan Patrick Show, dijo que tiene la esperanza de que algún integrante de equipo se haya apoderado del balón y que éste se encuentre en posesión de los Patriots.

"Honestamente debo decir que no estaba pensando en ese momento, yo sólo estaba demasiado ocupado corriendo por el campo, celebrando", dijo.

White tuvo 14 recepciones para 110 yardas y un touchdown y añadió dos anotaciones por tierra.

Aunque White no fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl a pesar de que se encargó de sellar el triunfo, el mariscal de campo Tom Brady, que fue premiado con ese nombramiento, dijo que su receptor había hecho todos los méritos para conseguirlo.

El campeonato antepasado Brady obsequió el auto que le dieron por haber ganado el MVP a Malcom Butler, quien logró una interceptación clave en los minutos finales del partido contra los Seahawks de Seattle en el Super Bowl 49.

Brady había dicho que este año el auto se lo regalará a White por haber logrado el touchdown que le permitió conseguir la histórica remontada para ganar el trofeo Vince Lombardi.

Pero un portavoz de la NFL dijo que tanto el año pasado como éste la liga no obsequió ningún automóvil a los MVP.

Hasta este momento no se sabe si aun así Brady planea obsequiar un auto a White, quien consideró la intención inicial de su mariscal de campo como un "gesto de una persona sumamente humilde y bondadosa".