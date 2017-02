El Gobierno ha cumplido la mayor parte del acuerdo con los camioneros

El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que han tenido más de 200 reuniones con los gremios de los camioneros para revisar cómo va el cumplimiento de los puntos del acuerdo entre las partes, que permitió levantar la inmovilización de 2016 que duró 47 días en el país.

"Quiero decir que nosotros hemos revisado cada uno de los puntos que pactamos en la inmovilización anterior, temas como los peajes no se han incumplido por nosotros porque lo se decía era que hiciera una socialización sobre este tema y no que no fueran incrementados", dijo Rojas.

Señaló, que vale la pena decir que el alza de los peajes para este 2017, fue el índice de Precios al Consumidor, de manera que con eso uno cumpliría con lo se había pactado.

El titular de la cartera de transporte reconoció que se han sentado a buscar que las concesiones que adelantan obras en el país, no incrementen de manera loca, por fuera de la norma o por fuera de lo pactado, ni uno solo de los peajes.

"Pero también implementamos en estos 8 meses luego de levantase el paro camionero, una cantidad impresionante de medidas para ayudar al transportador como el tema del cargue y el descargue. Estamos yendo a cada puerto del país y hablando con cada generador de carga para que el cargue y descargue lo asuman ellos, porque en el código de comercio está claro que no lo puede asumir el transportador", expresó Rojas.

Señaló que también se han reunido con varias multinacionales como el caso de Impala y los transportadores de Colombia para pedirles un mejor trato para los mismos.

El Ministro de Transporte dijo que las condiciones del mercado son mejores; hoy se busca, con el nuevo decreto, bajar la sobre oferta que es el problema de los transportadores.

Finalmente dijo que hay alerta y tensión pero en ningún momento una decisión de los camioneros de realizar un nuevo paro en el país.