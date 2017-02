Hallan los cuerpos de una mujer y de su hija enterrados en finca en Argentina

La Policía argentina halló hoy los cuerpos de una mujer de 50 años y de su hija de 15, ambas peruanas, enterrados en una finca de la provincia de Buenos Aires, después de estar una semana desaparecidas, confirmaron a Efe fuentes policiales.

El pasado 28 de enero una vecina de la localidad bonaerense de Ensenada, lugar de residencia de las fallecidas, denunció la desaparición de las dos mujeres cuando su hija dejó de tener noticias de la joven de quince años, explicaron fuentes próximas a la investigación a la cadena argentina TN.

La denuncia condujo a las fuerzas de seguridad hasta el municipio de Punta Lara, donde se encuentra la vivienda que alquilaba un hombre de 42 años que presumiblemente tenía una relación sentimental con la mujer finada, y que es el principal sospechoso, indicó Susana González, secretaria de Seguridad de Ensenada.

Después de rastrear la zona durante cerca de siete horas, los agentes encontraron manchas de sangre en el lavadero de la casa y tierra removida en el jardín.

Los efectivos procedieron a excavar en el exterior de la vivienda y dieron con un cuchillo, una bolsa con ropa interior y zapatillas y dos mantas que envolvían dos sacos en los que estaban los cadáveres, detalló González.

Según la secretaria de Seguridad, la joven habría sido asesinada más tarde que su madre, ya que fue vista por última vez el pasado viernes junto al principal sospechoso y el cuerpo de la mujer estaba en un proceso de descomposición más avanzado.

González insistió en que "el presunto asesino está cerca y cercado (...) pero no está detenido porque hasta este lunes no se encontraron los cuerpos" y añadió que no se descarta que haya habido "abuso sexual".

El fiscal encargado del caso, Marcelo Romero, aseguró, en declaraciones al mismo canal, que la investigación sigue su curso y habrá que esperar 72 horas para poder realizar las autopsias que determinen "científicamente" y "fehacientemente"las causas de la muerte.