Posible embajador de Trump en Bruselas dice que UE tiene un "futuro incierto"

Ted Malloch, quien podría ser próximo embajador de Estados Unidos ante la UE y que ha sido criticado por sus ideas antieuropeas, asegura que el bloque tiene "un futuro incierto" y que "ningún inversor recomienda invertir en el euro".

"Europa no es igual a la Unión Europea (UE). No todos los estados son miembros y no todos los miembros participan de la misma forma", dice en una entrevista concedida al semanario austríaco News difundida hoy.

"Es conocido que Reino Unido pronto saldrá, y otros estados, como supongo, tendrán referendos de salida. El futuro de esta UE es incierto", opina Malloch.

Este profesor universitario de 64 años, un ferviente defensor de la salida del Reino Unido de la UE o brexit, ya había suscitado polémica al decir que no apostaría por la continuidad del euro.

En la entrevista recuerda que este año hay varias elecciones cruciales para la Unión y que encuentra "sorprendente cuán grande es el rechazo de la UE en casi todos los países" europeos.

Para el académico estadounidense el problema es que en Bruselas se creyó que una mayor unión económica conduciría a una integración política más profunda.

"Era perfectamente claro que tenía sentido para Europa aliarse económicamente. Pero los problemas comenzaron cuando se introdujo una moneda común y se creyó que podría surgir algo así como los Estados Unidos de Europa", considera.

Malloch, que en una entrevista anterior opinó que el euro podría colapsar en 18 meses, volvió a insistir en que la moneda común europea "está en peligro".

"Hay incertidumbre política, la situación en Italia y en otros países. Ningún inversor recomienda actualmente invertir en el euro", considera.

Subraya asimismo que el nuevo Gobierno de Estados Unidos antepone las relaciones bilaterales con las capitales europeas a las relaciones con la UE como bloque.

"Los intereses nacionales de Estados Unidos están mejor salvaguardados si con todos los estados, también los europeos, se anteponen las relaciones bilaterales. Ese será el principio, y será uno muy claro", explica.

Para Malloch, la elección de Trump va a suponer un cambio "tectónico" en las relaciones internacionales, de una "globalización de la elite hacia un orden centrado en la nación".

El profesor universitario asegura que no le sorprendería una victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las próximas elecciones de Francia por el rechazo a la política actual, y recuerda que muy pocos previeron el triunfo de Trump y el "brexit".

Su visión crítica sobre las instituciones multilaterales también se traslada a Naciones Unidas, a las que reprocha su "burocracia" y "politización".

"Sugeriría a Trump detener las transferencias a las Naciones Unidas y centrar nuestro trabajo únicamente en algunas agencias", opina el profesor universitario estadounidense.

La pasada semana los grandes grupos del Parlamento Europeo (PE), incluidos populares y socialdemócratas, mostraron su rechazo al nombramiento de Malloch como embajador de EEUU ante la UE y reclamaron que los Gobiernos europeos se hagan respetar.