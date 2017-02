Oficialismo uruguayo se reúne en pleno y ratifica importancia de la unidad

Las bancadas de diputados y senadores del oficialismo uruguayo se reunieron hoy para discutir sobre los principales temas de la agenda política del país de cara a 2017, donde ratificaron la importancia de la unidad partidaria, luego de perder la mayoría en la Cámara de Diputados del Parlamento.

En total, 69 legisladores de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), se reunieron hoy en su sede central, ubicada en pleno centro de Montevideo.

Allí, el presidente del FA, Javier Miranda, aseguró que "es notorio" que la agrupación política que lidera "no cuenta con los 50 votos que votó la ciudadanía", luego de la partida del diputado Gonzalo Mujica, que decidió separarse del FA y votar de forma individual.

Pese a esto, Miranda remarcó, según recogió la emisora local Radio Uruguay, que esto no quiere decir que la oposición tenga la mayoría, porque "no hay una única oposición", sino que existen "varias oposiciones", ya que hay "distintos posicionamientos y no logran nuclearse".

La pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara baja hará que el Gobierno tenga que negociar con "los demás actores sociales", según explicó Miranda.

"Así se hará", subrayó y añadió que también el FA "lleva adelante su proceso de diálogo interno", por lo que buscará "consensos en la interna de la fuerza política".

Uno de los temas principales que deberá enfrentar el oficialismo en los próximos meses es la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas, que entrará a discusión del Parlamento a mediados de año.

En este sentido, el coordinador de la bancada de senadores del FA, Rafael Michelini, aseguró en el acto que, si la Rendición de Cuentas no es aprobada, tendrá una "responsabilidad la propia oposición".

"El pueblo uruguayo y los diferentes sectores verán si hay algunos sectores que no acompañaron elementos de beneficio a nivel de salud, educación y seguridad", subrayó Michelini.

En tanto, el coordinador de la bancada de diputados del FA, Gonzalo Civila, remarcó durante su alocución que el Gobierno se enfrenta a "una realidad nueva".

Sobre la desvinculación de Mujica del FA, Civila aseguró que el oficialismo conversará "con todos los que tenga que conversar".

Además, anunció que la agrupación "no va a renunciar a tener propuesta política para poder avanzar en los objetivos del programa que la ciudadanía votó".

La reunión contó con la presencia del expresidente José Mujica (2010-2015), quien realizó la primera intervención del encuentro.