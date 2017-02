La brasileña Christiane Jatahy homenajea a Renoir en la Comedia Francesa

Una obra maestra del séptimo arte, "La Règle du jeu" ("La regla del juego", 1939), de Jean Renoir, inspiró a la directora brasileña Christiane Jatahy su debut en la Comedia Francesa, donde acaba de estrenar un ya aplaudido montaje en el que cine, vídeo, teatro y musical abrazan al público con audacia.

París, 7 feb (EFE).- Una obra maestra del séptimo arte, "La Règle du jeu" ("La regla del juego", 1939), de Jean Renoir, inspiró a la directora brasileña Christiane Jatahy su debut en la Comedia Francesa, donde acaba de estrenar un ya aplaudido montaje en el que cine, vídeo, teatro y musical abrazan al público con audacia.

La protagonista es extranjera en ambas creaciones, aunque la frágil exiliada Cristina de Renoir es aquí árabe, y no austríaca, nacionalidad objeto de atracciones y repulsiones radicales cuando, en vísperas de la II Guerra Mundial, el cineasta intentaba compartir su idea de que el mundo bailaba "sobre un volcán".

Con Jatahy, el héroe André Jurieux que ama con desmedida pasión a Cristina, reciente esposa del marqués Robert, no es piloto ni acaba de atravesar el Atlántico, sino navegante que arriesgó su vida para salvar a decenas de emigrantes de morir ahogados en el Mediterráneo.

Estos cambios forman parte de la estrategia de Jatahy (Río de Janeiro, 1968) para ilustrar las múltiples conexiones que percibe entre la época en que Renoir filmó su película y la actualidad, según comentó en una entrevista con Efe.

Jatahy habla no de volcán sino de "precipicio", en su intento de plasmar cómo también hoy los hábitos de aristócratas, burgueses y sirvientes, los exagerados privilegios de unos y los conflictos éticos de todos reflejan una sociedad sin rumbo, dormida, que en su opinión "solo puede salvarse gracias al amor".

"Pero no el amor entre un hombre y una mujer, el amor... entre todos los seres humanos", subraya, abriendo sus brazos como para abarcar el planeta entero, sentada en uno de los salones de la compañía teatral estable más antigua de Europa.

Como en el filme de Renoir, que tomó por pilares de su "fantasía dramática" a autores como Beaumarchais, Marivaux y Musset, en la pieza-película de Jatahy servidores y amos comparten protagonismo. Y profundidad de campo, de modo que las escenas del primer plano son tan importantes como las del segundo o el tercero.

Además de unir cine, arte audiovisual y escénico, de romper límites entre realidad y ficción, entre actor y personaje, interactuar con el espectador es otro elemento clave del trabajo de la también dramaturga, que cursó estudios superiores de teatro, periodismo y filosofía en Brasil, donde fundó la compañía Vértice.

Convencida de que el muro que separa público y artistas puede caer, la artista no solo introdujo ahora uno de sus siempre atípicos montajes en el repertorio de la Comedia Francesa, sino que lo hizo en su Sala Richelieu, escenario principal de los tres que gestiona el teatro.

En su país, Jatahy comenzó a dar a conocer en 2002 su idea de que la creación experimental no tiene por qué ser hermética, con obras como "Conjugando", "A Falta que nos move" o "Corte Seco".

En París triunfa desde que en 2012 mostró su "Julia", inspirada en "La señorita Julia" de August Strindberg, en el centro cultural Le104, del que se convirtió pronto en artista residente.

Allí estrenó luego "What if They Went to Moscow" (Y si hubiesen ido a Moscú) a partir de "Las tres hermanas" de Chejov; y en 2016, ya también como artista asociada del Teatro de Europa del Odeón, su no menos libre y celebrada adaptación de "A Floresta que anda" (El bosque que anda), el famoso episodio de "Macbeth" de Skakespeare.

La primera representación de "La regla del Juego" tuvo lugar el sábado y la prensa descubre la obra entre ayer y hoy, por lo que en las redes sociales se elogia ya la increíble excelencia de sus actores y el talentazo de Jatahy, con quien la Comédie-Française "prueba que está en el teatro del siglo XXI".

Es un "espectáculo ineludible y memorable", concluye el bloguero Frédéric Perez en su crítica, una de las primeras publicadas en la web, retuiteada por la histórica Comédie-Française a la espera de que los grandes medios nacionales se pronuncien.