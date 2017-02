Mayor fabricante de juguetes de Brasil aterriza en Paraguay mediante maquila

La compañía Estrela, el mayor fabricante de juguetes de Brasil, inauguró hoy una fábrica en la ciudad paraguaya fronteriza de Hernandarias (este), donde prevé instalarse a través del régimen de producción de la maquila, que cuenta con una política tributaria especial en Paraguay.

La empresa fabrica en Brasil el 65 % de sus productos, mientras que el 35 % los importa desde China, y prevé ahora disminuir los costos y tiempos de estas importaciones a través de la planta instalada en Paraguay.

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, asistió a la inauguración de la fábrica, y resaltó que Paraguay no quiere ser un país agresivo con sus vecinos, sino el escenario donde se pueda construir el verdadero Mercosur, según un comunicado publicado en la página web de la Presidencia paraguaya.

"(Paraguay no es) ni el tigre de América, ni China, porque no somos China territorialmente, mucho menos industrialmente. Somos nada más y nada menos que un Paraguay que no quiere ser el más barato, que quiere ser el país más competitivo", declaró Cartes.

Por su parte, el presidente de la empresa Estrela, Carlos Tilkian, aseguró que su compañía va a crecer a través de Paraguay, y desde allí se va a lanzar "a la conquista del Mercosur y de Europa".

La fábrica, que posee 6.000 metros cuadrados de superficie, producirá juguetes con componentes eléctricos y baterías, y prevé generar más de 200 empleos directos y varios centenares de empleos indirectos en la zona.

"Creemos que el mejor programa social es la generación de empleos y la posibilidad de que el trabajador, con su propio salario, pueda dar a su familia una vida digna", agregó Tilkian.

La empresa Estrela cumple 80 años de historia en 2017, y en 2015 facturó cerca de 100 millones de dólares, según sus directivos.

La inversión inicial para la puesta en marcha de la planta en Hernandarias es de más de dos millones de dólares y su funcionamiento se inserta dentro del régimen de maquila, que proporciona en Paraguay unas condiciones especiales para las empresas de ensamblaje de autopartes, textiles, cueros y calzados, entre otros productos.

El régimen permite la importación de bienes de capital, partes y herramientas, materias primas e insumos con suspensión de aranceles e impuestos, y no establece montos mínimos ni límites del capital a invertir, que puede ser local o extranjero, e instalarse en cualquier parte del territorio paraguayo.

Las exportaciones de Paraguay bajo el régimen de maquila superaron los 26 millones de dólares el pasado enero, lo que representa un aumento de 25 % con respecto al mismo mes del año pasado.

Paraguay cuenta actualmente con más de 60 programas de maquila, y quiere exportar un total de 800 millones de dólares bajo este régimen para el 2018.