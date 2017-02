Andre Marriner dirigirá la final de la EFL Cup entre Man United y Southampton

El colegiado británico Andre Marriner será el encargado de dirigir la final de la Copa de la Liga (EFL Cup) entre Manchester United y Southampton el próximo 26 de febrero, anunció la English Football League.

Marriner, de 46 años, estará acompañado en el estadio londinense de Wembley de Richard West y de Stuart Burt como asistentes y de Kevin Friend como cuarto árbitro.

En los 24 encuentros que ha dirigido esta temporada, el colegiado FIFA, en la Premier League desde el año 2004 e internacional desde 2009, ha mostrado 92 tarjetas amarillas y cinco rojas.

A comienzos de campaña, en un encuentro entre Manchester United y Arsenal en Old Trafford, Marriner no vio un penalti cometido por los londinenses. Sin embargo, José Mourinho declinó criticar al árbitro después del partido y dijo que es un "un hombre honesto y un buen referí".

"No quiero hablar de ello. Me llevo bien con Andre Marriner, es el tipo de árbitro que, si comete errores en contra de mi equipo, sé que no lo hace con intención. Recuerdo lo que nos dijo antes del partido en su vestuario: 'No quiero que me vean; quiero hacer mi trabajo lo mejor posible'", señaló Mourinho.

"Y tiene razón: no quiere nunca ser la estrella del partido. Es un hombre honesto y un buen árbitro", apuntó.

El Manchester United, verdugo en semifinales del Hull City, se verá las caras en la final de la Copa de la Liga, el próximo sábado 26 de febrero (16:30 GMT) en el estadio de Wembley (Londres), con el Southampton, que derrotó en la última eliminatoria al Liverpool.