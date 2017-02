“Se busca diseñador 2017”, en la mira del próximo protagonista de las pasarelas de colombiamoda

Caso de éxito descubierto a través de este evento, es el de Manuela Álvarez; la historia de negocio de esta experta en moda comenzó en el 2013, cuando fue escogida como ganadora en esta versión, abriéndole las puertas para dar inicio a su proceso de emprendimiento y que la ha llevado a ser reconocida como una de las mejores en su oficio.

¿Quién puede participar?

Mayores de edad que vivan en Colombia y que cuenten con un punto de venta o Showroom establecido en Colombia con mínimo un (01) año de antigüedad. Se podrán presentar de forma individual o como dupla.

¿Qué debe tener?

Dos looks completos correspondientes a la propuesta de colección primavera/verano 2018 que se presentará en Colombiamoda, que deben enviar en físico a las oficinas de FUCSIA (Cra. 11A No. 93-94 piso 4) antes del miércoles 15 de febrero de 2017. Cada look debe tener Chaqueta, Camisa, top o blusa, pantalón, falda o vestido, con sus accesorios correspondientes: joyas, zapatos, u otros. Texto de inspiración, Paleta de color, Bocetos de la colección completa, Carta textil e imágenes de apoyo (moodboard).

¿Qué ganará?

· Una pasarela en Colombiamoda 2017.

· Una editorial completa en la revista FUCSIA.

· La asesoría de nuestro equipo profesional.

· Plan de medios y de prensa.

· Telas para la colección, por cortesía de Primatela.

· Mentoría con un diseñador de trayectoria.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero, y el reto es encontrar al nuevo diseñador revelación colombiano del 2017. Para más información puede visitar la página web http://www.fucsia.co