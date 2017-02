Estas son las mejores canciones para mejorar el sexo

La música juega un rol muy importante en el sexo, pues de acuerdo con el experto en sexo internacional, lenguaje corporal y relaciones, Tracey Cox, las personas que usan música en el momento de la intimidad encuentran el ritmo más fácilmente y “Los neurocientíficos han descubierto que la gente responde más a un ritmo cuando es tocada por instrumentos de tonos bajos”.

Unos de los resultados que arrojó la encuesta realizada por el servicio global de música streaming, Dezeer, escuchar música mientras tienen relaciones sexuales mejora la experiencia: 30% dicen que la música los hace sentirse más excitados y 25% piensan que ambientar el musicalmente el acto, mejora el sexo. Por lo menos, el 15% afirma que la música hace las cosas menos incómodas.

Más del 60% de los encuestados piensan que el ritmo es la razón principal de por qué la música mejora el sexo, seguido por el tono de voz del artista y la melodía de la pista (ambos en casi con el 50%).

Marvin Gaye con "Let's Get It On" fue escuchada casi nueve millones de veces en todo el mundo el año pasado y fue usada para encender las cosas en la cama.

Las voces más sexy para escuchar mientras tiene relaciones sexuales:

Marvin Gaye (27%)

Lionel Richie (18%)

Luther Vandross (16%)

John Legend (13%)

Usher (12%)

Frank Sinatra (12%)

Michael Bublé (11%)

R. Kelly (11%)

Bruno Mars (9%)

Rihanna (9%)

Top 10 de canciones para conseguir el estado de ánimo:

Let’s Get It On – Marvin Gaye

Love to Love You Baby – Donna Summer 18

Skin – Rihanna

Drunk in Love – Beyoncé

Sexy Back – Justin Timberlake

Love Me Like You Do – Ellie Goulding

Lollipop – Lil Wayne

Need You Tonight - INXS

Magic – Coldplay

Intro – The XX

Además, este estudio pudo concluir que las personas les gusta más tener relaciones durante la época veraniega, y los géneros más populares para encender la habitación, son el R&B (con casi 30%), el Rock (20%) y el Pop (15%) encabezaron la lista. Pero no toda la música juega bien en el dormitorio, y los encuestados seleccionando el Heavy Metal y el Rap como los géneros menos compatibles con el sexo (45% cada uno).