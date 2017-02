Catorce años del atentado al club El Nogal

Este martes se conmemora un año más de este acto terrorista que dejó 36 muertos y más de 200 heridos en Bogotá.

Bertha Fries líder de un grupo de víctimas, reveló que se han reunido en varias ocasiones con la cúpula de las Farc para escuchar la verdad sobre las motivaciones de la guerrilla para cometer este acto terrorista y también para coordinar lo que sería un acto público de reconocimiento de responsabilidades que ayude a cerrar este capitulo del conflicto.

Según ella la verdad detrás del atentado es muy cruda y puede llegar a estremecer al país cuando se conozca pero además servirá para destrabar procesos judiciales que hay en contra del estado por este episodio.

“Yo me he reunido con ellos y ahí escuche la verdad, una verdad que no me corresponde contarla a mi, son ellos lo que deben decir que pasó, porque pasó y como pasó, hay muchas cosas que no se saben y que no se han dicho y esperamos que esa verdad sirva para que la justicia actúe y tome las medidas correspondientes”, precisó.

Dijo que la idea es hacer un evento en Bogotá con victimas del atentado pero también de otros episodios y que allí los jefes de la guerrilla pidan perdón en medio de un acto litúrgico que quisieran fuera encabezado por el papa si llega a concretar su visita a Colombia.

“El gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, hay toda clase de versiones, que allí se reunían con paramilitares, que la guerrilla llevaba años infiltrada haciendo inteligencia, que allí se estaban haciendo unos negocios grandísimos y si eso se sabía porque no se redobló la seguridad, porque se permitió que ocurriera”, agregó.

Manifestó que además están esperando la reparación material a la que se comprometieron las Farc y consiente del rechazo que esto pueda generar por cuenta de su posición social señala que las víctimas no tienen estrato y que muchas de ellas lo perdieron todo ese siete de febrero de 2003.