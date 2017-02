El Ejército cree que soldado liberado por el ELN violó los protocolos de seguridad

El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército de Colombia, celebró la liberación, este lunes 6 de febrero, por parte del ELN del soldado Fredy Ernesto Moreno, quien fue plagiado en la vía Tame- Arauca hace una semana.

Sin embargo, después de los exámenes médicos adelantados al militar, el uniformado Moreno deberá esclarecerle al Ejército algunos detalles de su secuestro que no están claros al interior de la institución.

“Será el momento de hablar para esclarecer algunos puntos que no tenemos muy claros sobre por qué y cómo pasó. Eso hace parte de la investigación”, expresó el oficial.

“(…) Nosotros hacemos un proceso de autocrítica o revista después de la acción, donde analizamos qué pasó, qué no pasó y qué debemos hacer para mejorar esa situación”.

Según Mejía, “es hecho, como comandante del Ejército, no me pongo rojo, me avergüenza porque no se cumplen los protocolos que están establecidos. Y entonces, eso nos hace quedar mal ante la opinión pública que nos tiene en el primer nivel de credibilidad y confianza porque somos serios, profesionales y disciplinados. Aquí hubo una falla en la disciplina”.

Caracol Radio estableció que la institución militar investiga lo ocurrido. “Hay nombrados unos investigadores que arman todas las piezas del rompecabezas y me recomendarán qué hacer. Eso hace parte de lo que llamamos el debido proceso. Esta es una institución que respeta la norma y las leyes de la República y el debido proceso también es para los militares” añadió.