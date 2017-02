Santos recuerda al Congreso y al procurador que no se pueden cambiar los acuerdos de paz

El presidente Juan Manuel Santos le advirtió al Congreso que en la legislación de los proyectos para la implementación de los acuerdos de paz no se pueden hacer modificaciones y descartó la petición del procurador general, Fernando Carrillo, para que se le incluya en la Jurisdicción Especial (JEP).

Al posesionar al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, manifestó que, “los acuerdos, son acuerdos, son la palabra empeñada, la palabra del jefe de Estado Colombiano y eso es lo que nos ha permitido ver el escenario de la guerrilla caminando hacia los centros”, donde entregarán las armas.

De esta manera le dijo al Congreso, al fiscal general y a otras instancias que no se pueden hacer cambios en la JEP ni en la legislación.

Le respondió directamente al procurador Carrillo sobre la petición para incluirlo como parte de la JEP. “Yo entiendo que la procuraduría quiera estar presente, es natural, pero no está dentro de los acuerdos”.

“Acordamos que la Procuraduría no debe estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente. De todas formas puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”, explicó.

Otros que han hecho propuestas de modificaciones incluyen al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a quienes les señaló la misma imposibilidad de hacer cambios.

“Así con otras propuestas que se vienen haciendo de cambiar las cosas, las cosas se podrían mejorar en lo marginal de acuerdo con la contraparte, pero cambiar la sustancia de lo acordado no es posible y no es conveniente y va en contra del espíritu de lo que hemos venido haciendo en estos seis años”, advirtió el jefe de Estado.

El presidente Santos recordó que el acuerdo final se firmó con las Farc, se aprobó en el Congreso y fue depositado en Ginebra para garantizar su cumplimiento.